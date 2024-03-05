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        Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak'tan takımın durumuyla ilgili açıklama:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Tekrar burayı toparlayabilecek iyi bir yönetim oluşturulabilirse, alt lige düşse bile transfer tahtasını açtıktan sonra Giresunspor'un üst lige çıkması 6-7 iyi oyuncunun alınmasına bakar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:34
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        Giresunspor Kulübü Başkanı Yamak'tan takımın durumuyla ilgili açıklama:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Tekrar burayı toparlayabilecek iyi bir yönetim oluşturulabilirse, alt lige düşse bile transfer tahtasını açtıktan sonra Giresunspor'un üst lige çıkması 6-7 iyi oyuncunun alınmasına bakar." dedi.

        Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Transfer tahtasını açmak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Yamak, buna karşın yeterli desteği alamadıklarını aktardı.

        Yamak, şu anda istifa edemeyeceğini belirterek, "Kulüpte maaş alan personel ve futbolcular var. Ramazan ayı geliyor, bunlar maaş alacak. Yani burada bir yaşam var, bugün istifa etsem ne olacak? Ben bunlardan korkan bir adam değilim, buraya bir emek veriyorum." diye konuştu.

        Başkanlığa talipli birilerinin olabileceğini ifade eden Yamak, şunları kaydetti:

        "Temiz süt emmiş bir başkan olabilir, eğer öyle biri de varsa onunla bir görüşelim. Bugün istifa etmeyeceğim ama şöyle 1 hafta ,10 gün bir bakalım ne oluyor, bir değerlendirelim. İstifa konusunu bugün yapmamız bize yakışmaz. Biz kulüpçüyüz. Kulübün başkanı olsak da Giresunspor'un bürokratıyız. 'Ben bırakıp gidiyorum' demek de çok hoş değil."

        Yamak, transfer tahtasının açılması için yabancı oyuncu borcunun 1,3 milyon avro olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu yaza ne olur, 2-2,5 milyon avro olur. Bu ne demek: 80-85 milyon lira demek. Artık göğüs reklamı satabileceğiz, isim hakkını satabileceğiz, diğer yerleri verebileceğiz. Kulübün yaz döneminde kombineleri de artık Passolig'den çıkacak, 2. Lige düşerse kombineleri de yaptırıp satabileceksin. Böyle bir durumda bu kulüp 30-40 milyon lira da toparlayabilir, geriye kalan para da ne kadar: 50-70 milyon lira. Bu çözülmeyecek para değil. Benim yönetimimde de 'Artık çok yoruldum başkanım' diyenler var. Hak veriyorum, çalışmalarını takdir de ediyorum, bir de çok iyi çalışmayanlar da var. Tekrar burayı toparlayabilecek iyi bir yönetim oluşturulabilirse, alt lige düşse bile transfer tahtasını açtıktan sonra Giresunspor'un üst lige çıkması 6-7 iyi oyuncunun alınmasına bakar. Tahtayı açtıktan sonra da büyük bir maliyet oluşturmaz, 40 milyon lira maliyet oluşturur yıllık. Ön tarafı kuvvetlendirebilirsek, genç oyuncuların yanına tecrübelileri monte edebilirsek biz yine şampiyon olacağız. Bu işler mutlaka çözülecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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