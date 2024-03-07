Giresun'da "Geçmişten Günümüze Filistin" konulu sempozyum düzenlendi

Giresun'da, "Geçmişten Günümüze Filistin" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesince Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda organize edilen sempozyumda, Filistin tarih, din ve kültürel boyutlarıyla ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, dünyanın en kutsal mekanlarının bulunduğu Filistin topraklarında insani bir kıyım yaşandığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tanklarla, toplarla ordusu bile olmayan masum Filistinlilerin üzerine mermi yağdırdığını belirten Can, "Binlerce insan şehit oldu, binlerce insan yaralandı. Dünyanın egemen güçleri bırakın bu kıyımın durdurulmasına çaba sarf etmeyi, destek oluyorlar, terörist devletin sırtını sıvazlıyorlar." dedi.

Can, ortada kötü bir tablo olduğunun altını çizerek, "Çaresizlik içindeyiz. Koca bir beldeyi harap ettiler, o kadar pervasız, o kadar acımasız ki İsrail'in askerleri yaptıklarını görüyorsunuz, kimse 'dur' diyemiyor. Cumhurbaşkanımız çırpınıyor, uğraşıyor ama çok zor, Türkiye'nin tek başına bu işin, bu zulmün önüne geçmesi mümkün değil, takdir ederseniz çok zor bir iş bu." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise çağın yangını olan bu duruma bir ses yükseltmenin Giresun adına önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Bunun bir savaş değil, bir nesli yok etmek olduğuna dikkati çeken Şenlikoğlu, "Bir yapıyı yok etmek, çocukları, bir milletin geleceğini yok etmeye dönük özellikle yapılan ve bunu bir siyonist düşünce olarak gören bir anlayış var karşımızda." ifadesini kullandı.

Sinevizyon gösterisi ve oturumlarla devam eden sempozyum yarın sona erecek.