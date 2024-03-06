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        Ticaret borsalarında 6 ayda 280 bin tonun üzerinde fındık satıldı

        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde 280 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:48
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        Ticaret borsalarında 6 ayda 280 bin tonun üzerinde fındık satıldı
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        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde 280 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, söz konusu 6 aylık dönemde borsalarda 280 bin 352 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem 77 bin 147 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 54 bin 785 tonla Ordu, 33 bin 66 tonla da Bolu/Düzce izledi.

        GTB'de ise 25 bin 842 ton fındık işlem gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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