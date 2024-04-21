Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 14 maçta galibiyet elde edemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 14 maçta galibiyet elde edemedi.

        Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Giresun ekibi için sezonun ikinci yarısında da işler istenildiği gibi gitmiyor.

        Transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli gençlerden kurulu bir ekiple mücadele eden yeşil beyazlılar, bu devrede 14 karşılaşmanın 13'ünde mağlup oldu.

        Giresun ekibi, kendi evinde sadece Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı.

        Dün sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Giresunspor, böylelikle üst üste 10. mağlubiyetini yaşamış oldu.

        Sezonun ikinci devresinde Bitexen Giresunspor, gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Geride kalan 14 maçta Doğu Karadeniz ekibi sadece Boluspor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.

        Bitexen Giresunspor, ligde elde ettiği 2 galibiyeti de sezonun ilk yarısında elde etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri

        Benzer Haberler

        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının rotasında
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının rotasında
        Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen s...
        Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen s...
        Bitexen Giresunspor-Göztepe maçının ardından
        Bitexen Giresunspor-Göztepe maçının ardından
        Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
        Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
        Giresunspor - Göztepe: 0-3
        Giresunspor - Göztepe: 0-3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig