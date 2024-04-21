Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 14 maçta galibiyet elde edemedi.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Giresun ekibi için sezonun ikinci yarısında da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli gençlerden kurulu bir ekiple mücadele eden yeşil beyazlılar, bu devrede 14 karşılaşmanın 13'ünde mağlup oldu.

Giresun ekibi, kendi evinde sadece Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı.