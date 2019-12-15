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Giresun'da evde patlama: 4 yaralı

DHA

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bir evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bir evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'ndeki bir evde, dün akşam saatlerinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada evin mutfak bölümünde küçük çapta hasar oluştu. Evde bulunan Ö.K, S.S., E.D. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.
Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRESUN

15 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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