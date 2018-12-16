Gisele Bündchen: Hapiste gibi hissediyorum

Ünlü model Gisele Bündchen, yüksek standartlarda bir hayat yaşadığını ancak bu durumun kendisini hapiste gibi hissettirdiğini dile getirdi. Bündchen, “Modellik, mükemmellik istiyor. Bu gerçek dışı. İnsanların size nasıl olmanız gerektiğini sürekli dikte etmesi, özgür bir yaşam değil” dedi