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        Gökhan Özen'e takipçileri teşhiste bulundu

        İki gündür Los Angeles'taki evinden şehri gösterip yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Gökhan Özen'e takipçileri teşhiste bulundu; "Hipomani Gökhan"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:18
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        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
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        Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş ve yangının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti Haberi Görüntüle

        "ÖYLE BİR DURUM YOK" DEMİŞTİ

        Açıklamasında; "Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere" ifadelerine yer veren Gökhan Özen'e "Millet yalan mı söylüyor", "Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor", "Tamam anladık Los Angeles'ta evin var" şeklinde yorumlar gelmişti.

        ELEŞTİRİLERE YANIT

        Los Angeles yangını ile ilgili iddialarının arkasında durduğunu söyleyen Gökhan Özen, gelen eleştirilere evinin terasında çektiği yeni video ile karşılık verdi.

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        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil" diyen şarkıcı; "İstanbul ile Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul 7 tepeli bir şehir inişleri çıkışları var, Los Angeles dümdüz bir şehir. Gördüğünüz bu tepelerin arkası da var ama o kadar geniş değil. Tepelerden başlar ve burada okyanusa kadar her yeri görebiliyorsunuz. Uçakların kalktığı yeri bile görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        "İSTANBUL İLE LOS ANGELES FARKLI COĞRAFİ ÖZELLİKLERE SAHİP"

        Gökhan Özen ayrıca; "Ağabey Beylikdüzü'nden Kadıköy'ü nasıl görüyorsun?" diye soran bir sosyal medya kullanıcısına ise şu sözlerle karşılık verdi: Yani ne diyeyim güzel kardeşim ben sana. Burası Beylikdüzü değil. İstanbul ile Los Angeles ikisi çok farklı coğrafik özelliklere sahip.

        Sürekli bulunduğu paylaşımlarla Los Angeles'ta bir yangın olmadığını yineleyen Gökhan Özen'e takipçileri teşhiste bulundu; "Hipomani Gökhan"...

        * Hipomani... Kişinin aşırı yüksek enerji, ruh hali değişimi, duygu - düşünce farklılığı ve olduğu kişiden daha farklı görünme çabasıyla ortaya çıkan ve genellikle ilgi çekmeye çalışması.

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        #Gökhan Özen
        #Los Angeles
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