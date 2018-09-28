Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, 28 Eylül'de vizyona girecek olan Göktaşı filminin galasına, İzzet Yıldızhan, Serkan Çağrı, Şilan Makal, Polat Yağcı, Çılgın Sedat gibi ünlü isimler de katıldı. Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda, Ceyhun Fersoy ve Nilay Toprak gecenin yıldızlarıydı. Kahkaha tufanı Göktaşı Filmi'nin özel gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

Geçtiğimiz senelerde Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan Göktaşı filminde, Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücretler karşılığında bu taşları almak istemelerini öğrenen ve muhtar Kısmet rolüyle Şafak Sezer alışılmışın dışında bir karakterle izleyiciyle buluşuyor.

"GÖKTAŞI SEZONUN EN İDDİALI KOMEDİ FİLMİ"

Filmde köy muhtarı 'İsmet' karakterini canlandıran Şafak Sezer, "Göktaşı sezonun ilk büyük komedi filmi, seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 450 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım, kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım" dedi.





"FİLM GEREĞİ DUA ETTİK, ÇEKİMLER BİR HAFTA UZADI"

Film çekimlerinde rol gereği yağmur duasına çıkıldığını anlatan komedyen, "Hocayı oynayan Mehmet ağabey (Esen) dua etti, 1 hafta yağmur yağınca çekimler uzadı. Köyden değerli vatandaşlarımız, gelip Mehmet ağabeyin elini öptü ve dua istedi" diyerek kahkaha attı.

Filmde canlandırdığı karakterinden bahseden Sezer, "Ailece keyif alarak izleyeceğiniz bir film oldu, bol bol kahkaha var. Ben köyün muhtarıyım, her şey benim etrafımda dönüyor" dedi.

Yöre halkından birçok insanın filmde rol aldığını belirten Sezer, "Arkadaşlar özveri ile oynadılar, sonra araştırma yapmışlar galiba. Bize geldiler, 'Ağabey bu para az değil mi?' diye pazarlık yaptık, anlaştık" dedi. İddialı bir komedi filmi olduğunu belirten komedyen, "Ekip olarak çok güzeldik, bol bol eğlendik. Kırklareli'nde geçmesi güzel oldu, özellikle oralara gidilmesini tavsiye ediyorum" dedi.





"FİLMDE BEN ROL ALIYORUM"

Filmde rol alan Ceyhun Fersoy, gala gecesine eşi Begüm Öner ile birlikte katıldı. Şık giyim tarzları ile dikkat çeken ikili, gazetecilerin ricasını kırmayarak poz verdi. Gazetecilerin Begüm Öner ile kariyeri ve evliliği hakkında konuştuğunu gören Ceyhun Fersoy, muhabirlere takıldı.

Başarılı oyuncu, "Arkadaşlar filmde ben rol alıyorum, bakıyorum siz eşimle daha çok konuşuyorsunuz" dedi. Film hakkında konuşan Fersoy, "Çok güzel bir ekip ile, çok güzel vakit geçirdik. Bol bol güldük, inşallah seyircimiz de bol bol kahkaha atar" dedi.

"HEPİMİZ GÜLECEĞİZ, GÜLDÜRECEĞİZ"

Filmde rol alan birçok usta oyuncu, rol aldıkları filmi kısa kısa değerlendirdi. Filmde hoca rolüne hayat veren Mehmet Esen, "Filmde yaşattığımız sıcaklığı hala devam ettiriyoruz, sıcak samimi ve hepimizi güldürecek bir film oldu. İnşallah hepimiz güleceğiz ve güldüreceğiz" dedi.

"ŞAFAK SEZER İLE OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Filmde rol alan usta oyuncu Yılmaz Gruda, basın toplantısında duygularını dile getirdi. Usta oyuncu, "Halkımızın ihtiyacı olduğu ve kahkaha atabileceği bir eser yarattık. İnsani ilişkiler anlamında bir şeyler anlattık ve buda hepimize yansıdı. Sette güzel bir ilişki vardı, buda filmde geçti. Şafak Sezer gibi iyi bir oyuncu ile oynadım, onu tanımak ve beraber çalışmak güzeldi. Ben bu işte olmaktan memnun oldum" dedi.

"KÖY HALKI BİZE ÇOK DESTEK OLDU"

Filmin yönetmeni Caner Erzincan, "Film çok güzel oldu, herkese tekrar teşekkür ederim. Rol alan tüm oyuncuların bana katkısı çok oldu, inşallah seyircimiz de beğenir. Hikaye kalabalık oldu, köy halkı bizlere çok destek oldu. Bir kez daha onlara da buradan teşekkür ederim" dedi.

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