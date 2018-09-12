Ana cast hariç tüm oyuncuları köyün yerli halkının oluşturduğu filmin konusu da yaşanmış bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye uyarlandı. Göktaşı filminin başrol oyuncusu usta komedyen Şafak Sezer, bu kez karşımıza filmdeki rolü ile şaşırtıcı bir ters köşe yaparak, muhteşem bir performans sergilediği köy muhtarı Kısmet olarak karşımıza çıkıyor.

GÖKTEN KAHKAHA YAĞACAK

Geçtiğimiz senelerde Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan Göktaşı filminde, Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücretler karşılığında bu taşları almak istemelerini öğrenen ve muhtar Kısmet rolüyle seyirciye ters köşe yapmaya hazırlanan Şafak Sezer'in türlü dolaplarını kahkaha ile izleyeceksiniz.

"Göktaşı muhtarın kısmetidir" felsefesiyle, taşları bir an toplayıp, para kazanmaya çalışan muhtar Kısmet rolündeki Şafak Sezer, "Bildiğiniz tüm komedileri unutun, yaşanmış bir hikayeden uyarlanan ve tam bir aile komedisi olan Göktaşı filminde sürprizlere hazır olun" diyor.

Yayınlanan ilk teaser ile dijital ortamda fırtına estiren Göktaşı filminin merakla beklenen fragmanı artık yayında.

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