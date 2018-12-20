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Gonca Vuslateri, günlük yaşamında nasıl birisi olduğunu ve ev halini anlattı. Vuslateri, "Akustik, eski, retro plaklarım var. Çok severim plak dinlemeyi. Ertesi gün ne dinleyeceğimi koyarım bir kenara. Genelde yüzüm düşük uyanırım sabahları. Çok geç uyurum, çok okurum ve çok okuduğum için gözümü çok yorarım. Hep rüya görürüm. Hele bir de 'Tepedeki Ev' izlemişsem hiç mutlu uyanamam. Uyandığımda hayatta kahve içmem. Ciddi anlamda avokado hastalığım var. Her gün üç tane avokado yiyorum. Limon, tuz ve avokado ile bütün günü geçirebilirim" dedi.