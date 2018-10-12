Gonca Vuslateri, 'Hedefim Sensin' adlı sinema filminin çekimleri için bulunduğu Gökçeada'da bir oğlağın satılmak için hayvan pazarına götürüldüğünü gördü.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Vuslateri, kesilmemesi için satın aldığı oğlağa 'Paşa' adını verdi. Ünlü oyuncu, kamera karşısına da birlikte geçtiği Paşa'yı filmin çekimlerinin ardından satılmaması sözünü aldığı besiciye geri verdi.

Haluk Levent de Rize'nin İyidere ilçesinde kurban bayramının birinci günü kaçtıktan üç gün sonra Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan bir boğayı kesilmemesi için satın alarak sahiplenmişti. Levent, 'Ferdinand' adını verdiği boğayı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na vermişti.

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