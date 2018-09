Astsubay bir babanın çocuğu olarak Bursa’da dünyaya gelen Gonca Vuslateri, anne-babası ayrılınca, annesi ve ablası ile İstanbul’a taşındı. Gençliği Kadıköy’de geçti. İlkokuldan beri oyunculuk eğitimi aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun oldu. Gonca Vuslateri'yi Ruhsar, Eyvah Kızım Büyüdü, Büyük Buluşma, Kız Babası, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, İbreti Alem gibi dizilerde izledik. Yalan Dünya’daki 'Vasfiye Teyze' karakteri ise hala hafızalarda. Kadın dizisinde canlandırdığı pavyon kadını karakteri ile de 'Küçük dev kadın' Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu zirve yaptı.

"EN QUALITY KADIN OYUNCU"



Bugüne dek birçok ödül alan Gonva Vuslateri, 2017 yılında 'En Quality Kadın Oyuncu' seçildi.

Günlük hayatında birçok aktiviteyle uğraştığını söyleyen başarılı oyuncu, "Tüm zamanımı ekonomik bir zamanda birden fazla şey yapmakla geçiriyorum aslında. Çalışmak en mutlu olduğum saatlerimdir. Çünkü gazeteye yazıyorum, senaryo çalışıyorum, albüm yapmak için ufak ufak çalışmalar başladı, radyo programım devam ediyor, tiyatro yapıyorum, kitap yazıyorum, resim yapıyorum (sanırım en beceriksiz olduğum kısım bu). Bitmek bilmeyen bir enerji hissediyorum. Sanırım enerjiyi doğru yere yönlendirmek karşılığını buluyor. Sevdiğim işi yapıyorum çünkü. Yazı yazmak benim için bir öğrenim yolculuğu. Yazarken araştırabiliyorum, yanılabiliyorum, sakinleşebiliyorum, bilmediğim birçok yazarı okuyorum ve hayatımı, etrafımı sessizleştirebiliyorum. Kitap okumak ve yazı yazmak hayatımı anlamlandırıyor. Mesleğimi zenginleştiriyor" dedi.





"YETENEKLERİM KENDİMİ İFADE EDİŞ BİÇİMİM"



Yeteneklerinin kendini ifade ediş biçimi olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, "Fazla kalıcı olmadığım dünyamı anlamlandırma yolculuğum. Bunlar sanatla ifade edilirse ve topluma faydalı olursa içinde yaşadığım toplum da mutlu olur. Öyle görünüyor ki, artık bir insanı mutlu edebilmek bir yetenek. Çocukları daha mutlu edecek güzel projeler geçiyor kafamdan. İlerleyen zamanda hayata geçireceğim birkaç hayalim var. Yetenekler faydaya dönüşünce güzelleşiyor. Oyunculuk 8 yaşından beri içinde olduğum bir meslek. Artık her şeyiyle benim akrabam olmuş bir meslek bu. İçinde yolculuk almayı, seyirciyi şaşırtmayı, yarattığım hikâyeleri detaylandırmayı seviyorum. Kendimizden bir şey katmadığımız meslek de yoktur aslında. Çamaşır makinesi bile insan zekâsı olmasa, her 3 ayda bir yeni modeli kendi kendine çıkaramazdı. Her işin bir matematiği var. Ben de kendi işimde aynı yolculuğu yapıyorum" dedi. Yeni dönem için değişik ve sürpriz işlere giriştiğini ifade eden güzel oyuncu, "Masanın üstü adeta proje bahçesi gibi çünkü güzel bir şey yapmak istiyorum. Detay vermeyeceğim ama seyircimi de utandırmayacağım inşallah" açıklamasında bulundu.

"SOSYAL MEDYA İYİ NİYETLİ BİR ARAÇ OLMALI"



Sosyal medyayı aktif kullanan Gonca Vuslateri, "Sosyal medya sosyal mesaj verdiği zaman kıymetli ve hızlı bir araç. Siyahla beyazın net göründüğü global algı düzeyinde, birbirimizi anlamak ve haberdar olmak için iyi bir araç ama başkalarının hayatıyla ilgili sınır ihlali gerçekleştirmek için kullanıldığında hoşgörüden ve öz saygıdan bahsedemeyiz. Sosyal medya iyi niyetli bir araç olmalı" diye konuştu. Ünlü Fransız karakter Amelie'ye de benzetilen Vuslateri, "Benzetilmekle ilgili hiçbir sorunum yok. Mutlu oluyorum. Amelie güzelmiş. Bende liste daha uzun. Hiç rahatsız olmuyorum. Kendimi kendime has buluyorum. 20’li yaşlarda herkes aykırıdır. Bizler gencecik yaşta toplum önüne çıkıp, kendimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışan eşsiz enerjide çocuklardık. Aykırılık iyidir her zaman. Makul olmanın kimseye faydası yok eğer zorla makul oluyorsan. Sanılmasın ki hayat rölantide gitmez. Rölantide de gider. Kendine has olan her şey güzeldir. Ancak da o şekilde güzeldir zaten. Özel hayatım, benim kalbimi, düşüncelerimi, hayal kırıklığımı, hatalarımı, coşkularımı, iyiliklerimi, doğrularımı, yanlışlarımı ele alır. Mesleğim ise işimi düzgün yapmayı, para kazanmayı, örnek olmayı... İkisi birbirini sevip kabul ederse insan tablosu şenlenir, anlamlanır" diyerek sözlerini sürdürdü.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"



Kadına şiddet konusuna da değinen Gonca Vuslateri, "Şiddeti rasyonalize eden her türlü eyleme karşıyım. Kadına şiddet ve tacizle ilgili yapılan yasa çalışmasını yakından takip ediyorum. Bu süreci çocukların ve hayvanların hakları takip ediyor. Ve elbette oyuncuların telif hakkı problemi var. Daha da çokça konu var. Her bir konuyla alakalı güncellenen süreci izliyorum elbette. Türkiye’de bu anlamda önümüzdeki zamanla ilgili umudum var. Bu ülkeyi seviyorum. Bu aşk gibidir. Bazen kızsam da karşı dursam da yaşadığım topraklar benim sevdiğimdir. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz" dedi.

Güzel oyuncu son olarak evlilik düşünmediğinin de altını çizdi.

