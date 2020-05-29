"Çekmeseniz olmaz mı?"

HABERTURK.COM

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle herkesin eve kağandığı bu dönemde, yavaş yavaş normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte insanlar, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Gonca Vuslateri de Demet Akbağ, Oya Başar ve Sedef İybar ile bir araya gelerek yan yana çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'dan yayınladı.

"UZUN ZAMAN SONRA BULUŞAN KIZ KARDEŞLER"

Vuslateri, paylaşımında "Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler. 'Onlar olmasa ben ne yaparım?' dediğim en özel gün sanırım... Kaç senedir koyun koyuna, dostluk dostluğayız. Bozulmasın..." ifadelerini kullandı.

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