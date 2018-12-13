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Görme engelli İspanyol sörfçü Carmen Lopez dalgalarla dans ediyor

Görme engelli İspanyol sörfçü Carmen Lopez, sörf tahtasının üzerinde dalgalara meydan okuyor. Lopez, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şampiyonaya bakın nasıl hazırlanıyor?

13.12.2018 - 17:20 | Güncelleme:

Denizi göremese de dalgalarla dans ediyor. Yoğun bir tempoyla yarışmalara hazırlanıyor. Habertürk TV'de yer alan habere göre görme engelli İspanyol sörfçü Carmen Lopez, Amerika'nın California eyaletinin San Diego kentinde düzenlenecek Dünya Adaptif Sörf Şampiyonası'nda dereceye girmek istiyor.

21 yaşındaki sporcu, hocasının yönlendirici ıslıkları ve iç güdüsüyle hareket ediyor. Sörf tahtada dengede durabilmenin de ötesinde adeta rüzgarla yarışıyor.

Lopez doğuştan glokom rahatsızlığıyla dünyaya gelmiş ve çocuk yaştayken görme yetisini tamamen yitirmiş. Artistik patinaj ve biniş eğitimleri de alan Lopez'in en yakın arkadaşı aynı zamanda antrenörü de olan Lucas Garcia.

Garcia da aynı zamanda öğrencisiyle birlikte yüzüyor ve onun gören gözü oluyor. İkilinin arasındaki iletişim aracı ise tek ve çift ıslık. Tek ıslık sağdan, çift ıslıksa soldan dalga geldiği anlamını taşıyor.

La Jolla sahillerindeki yarışmanın dördüncü olma özelliğini taşıyan yarışma görme engelli kadın sörfçülerin mücadelesine ev sahipliği yapacak. Carmen Lopez de turnuvada İspanya'yı temsil edecek.

 

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