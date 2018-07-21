Gornik Zabrze - Korona Kielce maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Gornik Zabrze, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Korona Kielce takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Gornik Zabrze, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Korona Kielce, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 375 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gornik Zabrze kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Korona Kielce sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Gornik Zabrze son haftadaki Wisla Krakow müsabasında 2-0 kazandı.

Korona Kielce ise Zaglebie Lubin maçında 0-2 yenildi.

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