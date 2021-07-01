Göztepe'de Soner Aydoğdu iddialı

Sarı-kırmızılıların 2 sezondur formasını terleten deneyimli orta saha oyuncusu, 2021-2022 sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı.

İdmanlara başladıkları için mutlu olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Sahaya indik. İnşallah en iyi şekilde bu hazırlık sürecini değerlendiririz. Biz yeni sezonda mücadelemizi sürdüreceğiz. Lige iyi başlamak en büyük hedefimiz" dedi. Pandemi nedeniyle tüm takımların taraftarından uzak kaldığını hatırlatan orta saha oyuncusu, "Biz de Göztepe taraftarını çok özledik. Onlara kavuşmayı iple çekiyoruz. Belirli bir sayı da olsa statların açılacağı haberini aldık, onları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda birbirimize kavuşacağımız zamanı bekliyoruz. Taraftarımızın gücünü hissetmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

LOURENCY RODRIGUES GELDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe´nin daha önce anlaşma sağladığı Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues İzmir´e geldi. Brezilya´dan gelen tecrübeli futbolcu 14 günlük karantinaya alındı. Geçen sezon Gil Vicente takımında oynayan 25 yaşındaki Lourency karantina günlerini Urla´da geçiriyor.