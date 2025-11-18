Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
Green Card başvurularının ne zaman başlayacağına dair beklenti giderek artıyor. ABD Göçmenlik Bürosu tarafından her yıl düzenlenen ve Amerika'da kalıcı oturma ile çalışma hakkı tanıyan Green Card çekilişi için geri sayım sürerken, başvuru ekranının ne zaman açılacağı da merak konusu. Geçtiğimiz yıl ekim-kasım döneminde tamamlanan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı araştırılırken, şartlar ve süreçle ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte detaylar...
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama hayali kuran binlerce kişi için Green Card çekilişine yönelik takvim yeniden gündemde. ABD hükümeti tarafından belirli kriterleri sağlayan adaylara sunulan Green Card programının 2026 dönemi başvuru tarihleri merakla bekleniyor. “Green Card başvuruları açıldı mı, nasıl yapılacak ve kimler başvurabilecek?” soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvuruları genellikle ekim-kasım ayında alınıyor. 2026 Green Card başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru dönemi henüz açılmamıştır. DV-2027 başvurularının başladığına dair yayılan sahte bilgiler ve seçilme şansını artırdığı iddia edilen kişi veya kuruluşlara dair bildirimlerin farkındayız. Bu tür iddialar doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki olası değişiklikler, resmi duyuru yapıldığında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.