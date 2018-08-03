Greenock Morton - Queen of the South maçı öncesi rakamlar

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Greenock Morton, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Queen of the South takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Queen of the South son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 327 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Greenock Morton kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Queen of the South sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Greenock Morton son hafta oynanan Inverness C.T. maçında 0-3 yenildi.
Queen of the South ise Brechin City karşılaşmasında 1-5 kazandı.
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