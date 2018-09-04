Grimsby Town - Notts County sahaya çıkıyor

Grimsby Town ve Notts County, 04 Eylül 2018 Salı günü İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup G maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Grimsby Town, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Notts County, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grimsby Town kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Notts County sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Grimsby Town önceki hafta Forest Green mücadelesinde 0-3 kazandı.

Notts County ise Luton Town karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ