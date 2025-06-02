GTA San Andreas sistem gereksinimleri nelerdir? GTA San Andreas kaç GB boş alan istiyor?

Kardeşi Sweet ile birlikte Grove Street Families adlı mahalle çetesini eski gücüne kavuşturmak, şehri rakip çetelerden geri almak ve mahalledeki güveni yeniden inşa etmek için mücadele eder. Ancak olaylar sadece Los Santos’la sınırlı kalmaz. CJ, zamanla San Andreas eyaletinin diğer iki büyük şehri olan San Fierro (San Francisco’dan esinlenmiştir) ve Las Venturas (Las Vegas’tan esinlenmiştir) şehirlerine de yol alır. Hikâye ilerledikçe CJ, uyuşturucu kartelleri, mafya bağlantıları, araba yarışçıları, gizli ajanlar ve hatta hükümet yetkilileri ile çalışmak zorunda kalır.

CJ’nin yolculuğu fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda kişisel bir dönüşümün de hikâyesidir; geçmişin ağırlığını sırtında taşıyan, ailesi ve dostları için savaşan ve zamanla kendi yolunu çizen bir adamın destanıdır. Oyunun temaları arasında ihanet, sadakat, güç mücadelesi, yoksulluk, ırksal ayrımcılık ve Amerikan rüyasının çarpık yüzü yer alır. Rockstar Games, bu oyunda 90’lı yılların hip-hop kültürünü, siyahi mahalle yaşamını, polis şiddetini ve toplumsal çöküşü ustalıkla harmanlayarak oyuncuya dönemin sosyopolitik yapısına dair güçlü bir anlatı sunar.

REKLAM GTA SAN ANDREAS KAÇ GB? Grand Theft Auto: San Andreas, ilk olarak 2004 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülen ve daha sonra PC, Xbox, Android ve çeşitli platformlara da uyarlanan, Rockstar Games’in efsaneleşmiş açık dünya aksiyon-macera oyunlarından biridir. Oyun, 2000'li yılların başında piyasaya çıktığı için sistem gereksinimleri günümüz standartlarına göre oldukça düşüktür. Orijinal PC sürümü, tam kurulumu tamamladıktan sonra yaklaşık 4.7 GB ila 5 GB arasında bir disk alanı kaplar. Ancak bu boyut, oyunun orijinal sürümü için geçerlidir. Daha sonra çıkan Definitive Edition gibi güncellenmiş ve grafiksel olarak yenilenmiş sürümler, çok daha fazla yer kaplamaktadır; bu sürümde dosya boyutu 22 GB ile 25 GB arasında değişebilmektedir. Ayrıca oyuna eklenen modlar (örneğin grafik iyileştirmeleri, yeni karakter modelleri, araçlar veya harita düzenlemeleri) depolama alanı ihtiyacını ciddi şekilde artırabilir. REKLAM GTA SAN ANDREAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ GTA: San Andreas (Grand Theft Auto: San Andreas), 2004 yılında çıkan klasikleşmiş bir oyun olmasına rağmen bugün hâlâ geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmakta ve nostalji sevenler için vazgeçilmez bir deneyim sunmaktadır. Aşağıda, hem orijinal (klasik) sürüm hem de Definitive Edition (yenilenmiş) sürüm için ayrı ayrı sistem gereksinimleri yer almaktadır.