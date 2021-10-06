Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği yemek tadım etkinliği düzenledi

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Büyükelçilik ile Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından üniversitenin doğu kampüsündeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ülkenin bağımsızlığının 200'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte davetlilere Guatemala mutfağından dövülmüş kişniş ve kuru acı biber soslu "Iguashte", tavuk, havuç, yeşil fasulyeden yapılan ana yemek "Pepian" ve Guatemala kültüründe genellikle Paskalya bayramlarında yenen "Molletes" tatlısı ikram edildi.

Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlamanın önemine değinerek, bu yıl Türkiye ile Guatemala arasındaki ikili ilişkilerin 147'nci yılını kutladıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Barros ayrıca Guatemalalı şef Euda Morales'in kaleme aldığı "Guatemala Lezzetleri” kitabının Türkçeye çevrildiğini söyledi.