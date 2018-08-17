Guizhou Toro - Shandong Luneng maçı öncesi rakamlar

Guizhou Toro ve Shandong Luneng, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. 8 puanlı Guizhou Toro 16. sırada bulunuyor, Shandong Luneng 38 puana sahip ve 2. sırada. Guizhou Toro son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Shandong Luneng, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 270 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guizhou Toro kazanırsa 6.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Shandong Luneng sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. Alt 2.70, üst 1.20 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Guizhou Toro son hafta oynanan Shandong Luneng maçında 0-0 berabere kaldı.

Shandong Luneng ise Guizhou Toro karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Guizhou Toro, 7 gol attı ve 16 gol yedi.

Shandong Luneng ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shandong Luneng, 15 gol atarken 9 gol yedi.

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