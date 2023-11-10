Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!

Burdur'da, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve, 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında Sertcan ailesinin bakıcısı kadın geldi.

DHA'da yer alan habere göre bakıcı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü olayı çözmek için 2 komiser ve 8 polis memurundan oluşan 3 ekip kurdu. Ekipler, olay gününden itibaren 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, olayın şüphelisi olarak Bayram Sertcan'ın evindeki tamir işlerine yardımcı olan inşaat ustası Ayhan U.'yu belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası Ayhan U., dün Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ayhan U.'nun eşi A.U. (37) da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde Bayram Sertcan'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Ayhan U., zaman zaman borç para aldığını anlattı. Olay günü eve arka bahçe tarafındaki camdan girdiğini belirten Ayhan U., mutfakta karşılaştığı Bayram Sertcan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra bir miktar para ile ziynet eşyası alarak kaçtığını itiraf etti. Ayhan U.'nun kiracı olarak oturduğu evde delil toplayan ekipler, otomobilini de incelemek için emniyet otoparkına götürdü.