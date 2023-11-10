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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram amcanın katili borçlusu çıktı! - Son dakika haberleri

        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!

        Burdur'da, evinde ölü bulunan 76 yaşındaki Bayram Sertcan'ın cinayet şüphelisi 41 yaşındaki Ayhan U., polisin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonrası yakalandı. İnşaat ustası Ayhan U. sorgusunda, borç aldığı Sertcan'ın evine camdan girip, bıçakladıktan sonra ziynet eşyası ile parasını aldığını anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 07:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 07:57
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        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
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        Burdur'da, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve, 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında Sertcan ailesinin bakıcısı kadın geldi.

        BAKICI KADIN KAPIYI AÇAMADI

        DHA'da yer alan habere göre bakıcı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YAŞLI ÇİFT KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz buldu.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİYE ALINDI

        Sağlık ekipleri, Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        ÜÇ BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Bayram Sertcan'ın otopsisinde vücudunda 3 bıçak darbesine rastlandı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        500 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

        Burdur Emniyet Müdürlüğü olayı çözmek için 2 komiser ve 8 polis memurundan oluşan 3 ekip kurdu. Ekipler, olay gününden itibaren 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

        ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, olayın şüphelisi olarak Bayram Sertcan'ın evindeki tamir işlerine yardımcı olan inşaat ustası Ayhan U.'yu belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası Ayhan U., dün Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ayhan U.'nun eşi A.U. (37) da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

        İlk ifadesinde Bayram Sertcan'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Ayhan U., zaman zaman borç para aldığını anlattı. Olay günü eve arka bahçe tarafındaki camdan girdiğini belirten Ayhan U., mutfakta karşılaştığı Bayram Sertcan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra bir miktar para ile ziynet eşyası alarak kaçtığını itiraf etti. Ayhan U.'nun kiracı olarak oturduğu evde delil toplayan ekipler, otomobilini de incelemek için emniyet otoparkına götürdü.

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        #Burdur
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