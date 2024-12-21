Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dünyasına savaş ilan edildiğine dair görüşlere katıldığını bildirdi. Putin "Politikacılar Rus Dünyasına bir savaş ilan edildiğinden bahsediyor, buna katılıyorum" dedi.

Bu yorumu en çok dile getirenlerin başında ise Rusya Devlet Duması Üyesi Sergey Mironov geliyor. Mironov'a göre doğum oranı oranının 1.6 olduğunu ve bu oranın 2'nin üzerine çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Mironov, Sovyetler Birliği Dönemi'nde aile başına iki çocuk hedefinin tutturulduğunu ancak bunun daha çok Rusya dışındaki federasyonlar sayesinde olduğunu dile getirdi. Putin, Mironov'un bu yorumuna da katıldığını dile getirdi.