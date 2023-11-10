Ölümü gören ihracatçı sıtmaya razı oldu Uzun süre krediye ulaşamayan ihracatçı Eximbank ile daha fazla finansman imkanı sağladı. Ancak bu defa da kredi faizlerinin yüksekliği işleri zora sokuyor. Bu yine de hiç kredi olmamasından çok daha iyi. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

Sıkılaşma politikaları bir yandan yüksek faizler bir yandan… İhracatçı sıkılaşma politikaları arasında üretim ve ihracat yapmak için finansa erişimde dar boğaz içerisinde. Eximbank’ın verdiği reeskont kredi faizleri yüzde 35 oranında belirleniyor. Özel bankaların verdiği kredilerdeki faiz oranı ise yüzde 55-60’ları buluyor. İhracatçılar zaman zaman özel bankaların verdiği kredilerde günlük faizlerinin yüzde 65-70’lere kadar çıktığını dile getiriyor.

Özellikle bitmek bilmeyen kredi prosedürleri, faizlerin yüzde 55-60’lara ulaşması ve buna rağmen kredilerin aktif hale getirilmemesi, ilk dile getirilen şikayetlerden. Türk sanayicisini önümüzdeki altı ay boyunca zor günlerin beklediğini dile getiren TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, nakit akışının bu şekilde dar boğaz gitmesi halinde bir çok firmanın konkordato ilan edeceğini belirtiyor. “Yeni açıklanan Merkez Bankası (TCMB) kararıyla birlikte yüksek maliyetli de olsa krediye erişim imkan sağlanmaya başladı. Ancak Eximbank kredi faizleriyle özel bankalar arasındaki makas oldukça açılmış durumda. İhracatçı yüzde 35’i geçmeyen bir Eximbank reeskont kredisi kullanırken özel bankalarda yüzde 55-60 ve hatta günlük değişken faizlerde 65-70 oranında faizlerle karşılaşıyor” diyor Şeref Fayat ve devam ediyor: “Öte yandan enflasyonla değerlenen teminatların limitleri yetersiz hale geliyor. Dolayısıyla böyle bir açmaz daha önümüze çıkıyor. Teminatlardaki limitlerin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bu durumda sanayiciyi zorlu bir 5-6 aylık süreç bekliyor.

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TCMB ve ekonomi yönetiminin iş başına geldiğinden bu yana reeskont kredi limitleri 10 kat artırıldı. Temmuz ortasına kadar günlük 300 milyon lira olan reeskont kredi limiti önce 25 Temmuz’da 1,5 milyar liraya, ardından 12 Eylül’de 3 milyar liraya çıkarıldı.

Aynı zamanda limit artırımı sırasında TCMB reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edileceğini vurguladı. Ancak limit artırımları ihracatçının sıkıntılarını çözmeye yeterli olmadı. Şeref Fayat, tüm bunların yanında özel bankaların faizleriyle Eximbank arasındaki faizlerin makas aralığının çok fazla açıldığını dile getirerek, “Yakın zamanda günlük TL reeskont kredileri 300 milyon liradan, 3 milyar liraya yani 10 katına çıkarılmasına rağmen bu limit bile yeterli olmuyor. Piyasalar nakit akışında uygun faizli kredi bulmakta büyük güçlük çekiyor” diyor.

Öte yandan ekonomi yönetimi ihracatçıların nakit akışını sağlamak için yeni enstrümanlar için çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracatçıların ve reel sektörün her zaman arkasında olduklarını belirterek, “Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız” açıklamalarında bulunmuştu.

İhracatçılar yeni enstrümanlardan umutlu olsa da Eximbank kredilerinin her zaman duruma ve konjonktüre göre düzenlenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Eximbank’ın kredilerindeki sorunları bir günlük bir mesele değil, süreç içerisinde sürekli gözden geçirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda ihracat kredilerini fonksiyonsuz hale getiren uygulamalar var. İhracat kredi sigortasında en ufak bir itirazda fonksiyonu ortadan kalkıyor. Bu da ciddi bir rahatsızlığa yol açıyor. Eximbank kredilerini geçmişte olduğu gibi ihracata destek veren, diğer alanlardaki olumsuzlukları en aza indiren bir yapıya sahip olması gerekiyor” diyor.

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