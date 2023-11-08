10 Kasım için kaleme alınmış şair ve âşıkların Atatürk'e ağıtları

10 Kasım için kaleme alınmış şair ve âşıkların Atatürk'e ağıtları

10 Kasım için kaleme alınmış şair ve âşıkların Atatürk'e ağıtları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatı sadece ülke ve dünyayı değil edebiyatı da derinden etkiledi. Şair ve yazarların Atatürk'ün vefatıyla ilgili kaleme aldıkları 'ağıtlar' zengin bir külliyat oluşturdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sadece ülkeyi değil dünyayı derinden etkiledi. Atatürk'ün ölümüne ilişkin yazılan çizilenler, kitaplar ve şiirler devasa bir literatürü oluşturdu. Şair ve âşıkların kaleme aldıkları 'Ağıt' başlıklı şiirleri de bir başka külliyatı oluşturdu.

10 Kasım'da modern Türk edebiyatının şairleri ile halk edebiyatı âşıkların 'Ağıt' başlıklı şiirlerinden derlediğimiz bir demeti sunmak istedik.

İşte onlardan sadece birkaçı:

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Yücel 1938-46) AĞIT Yok gayri bizlere uyku dünek vay Kime bel bağlayak kime dönek vay Vay amansız ecel alçak felek vay Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağyasın gayrı Ağla gözüm ağla yaşlar dil olsun Kurumuş dereler baştan sel olsun Çiçek kara açsın çayır kül olsun Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı En büyük en güzel en yiğit kayıp Dereler denizler çağlar ağlayıp Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Her gittiği yerde o şan verirdi Aslan bakışını görse erirdi Kaşları yeleden nişan verirdi Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Bakışları şimşek gibi çakardı Yarını görürdü düne bakardı Kürsüye çıktı mı, arşa çıkardı Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı REKLAM Her belâyı önler arda atardı Dermandı her dalda hemen yeterdi Babamızdı elimizden tutardı Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Kaybını yıldızlar bile bileler Kırıla kanatlar sola yeleler Kurt kuş duyup cenazene geleler Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Millet Atan gitti başın sağ olsun Ölümü devr açsın yeni çağ olsun Dağlar birer birer yanar dağ olsun Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Gitti her ocağın söndü alevi Yeryüzü dediğin bir ölü evi Cihan türbe olsa almaz o devi Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Dönmüş denizler gözyaşı taşına Dünya ortak çıkmış Türk'ün yasına Her evden bir ölü çıkmışcasına Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı REKLAM Gökler ağıtlardan titriyor kat kat Düştü üstümüze gerilen kanat Onsuz dünya yarım, insanlık sakat Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı O hep dolu tuttu boş atmadıydı Söz verince yaptı aldatmadıydı On beş yıl tek burun kanatmadıydı Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Bizdendi sevinci bizdendi derdi Biz uyurduk o bizleri beklerdi Uyudu nöbeti bizlere verdi Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Kuru yapraklara benzedik bu güz Her göz kan içinde sapsarı her yüz Milyonlarız bir babadan öksüzüz Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Gök düşsün toprağa toza belensin Mezarına gece yıldız elensin Şehitler doğrulsun nöbet dolansın Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı Dünya hem kahr olur hem onu gömer Yıldızlar kandildir semalar kemer Sus boğulayazdın sus Aşık Ömer Türklük yüreğini dağlasın gayrı Cihan da bizimle ağlasın gayrı REKLAM

M.SAMİ AŞAR (Varlık 1967-465) AKDENİZ GÖZLÜME AĞIT Kalleş bir sonbahar sabahı Saat dokuzu beş geçiyordu Milyonlarca yürek paramparça Gözpınarlarımızda nokta nokta sitem Bir acı yamanıyordu beynimize Akdeniz mavisinden Saat dokuzu beş geçiyordu Bir yağmur yağıyordu anlatamam Bir anı oluyordu Mustafa Kelam Altın sarısından

TEOMAN KARAHUN Atatürk Şiirleri Antolojisi/Varlık Yayınları-Muzaffer Raşit 1958 AĞIT Sana öyle bir ağıt yakam ki Ata'm Bütün varlığımla seni yaşatam. Sana öyle bir ağıt yakam ki Ata'm Bir milletin cümle hüznünü içine katam. Sana öyle bir ağıt yakam ki Ata'm Duygu duygu, mısra mısra seni anlatam. Elimden düşüyor kalim Ağıt yakamam REKLAM

TURGUT UYAR (Atatürk Şiirleri, TDK, Behçet Necatigil s. 148-149) GAZİ PAŞA'YA AĞIT -Sana ağıt değil, destan yaraşır.- Bütün rüzgârlar beni bulmalı şimdi Şimalden, cenuptan; garptan ve şarktan Artık süvariler başka seslerle yarışsın. Bir dağ taşıyorum omuzlarımda, Haşre dek götüreceğim koşaraktan. Yiğit Paşam, şanlı Paşam, genç Paşam, Hasretine dayanması güç Paşam. Bir çelimsiz ışık dolanır gökyüzünü, Bulutlar bir beyazdan ürkek, bir siyahtan kavi Sönmeli bütün ateşleri yeryüzünün. Uyanılmaz uykulara vardı Paşam Nefesi daha serin, bakışı daha az mavi. Hep Paşamın türküsünü söyleyin, Söyleyin de garip gönlüm eğleyin. Artık bir güz başlamış, ölümsüz, Vatan dağlarında çiçekler solmuş. Bir dalga ebedî seferine başlamış açık denizlerde Cigarası sönmüş, saati durmuş; Paşama bir hâl olmuş. REKLAM Paşam atlarına binemez artık, Kuş uçmuş dalına konamaz artık. Otuz yıl mukaddem kıraç bozkırlarda Düşüncelerim büyük ve tozlu günlere karışır. Bir alınıp bir verilen tepelerin ardında Erkekçe emirlerin peşisıra Paşam, Bir o yana, bir bu yana dolaşır. Anlı şanlı, yiğit Paşam, genç Paşam; Sana ağıt değil, destan yaraşır. Kurtulsun dört yönün sıkıntısından bakışlarım; Karalar karalansın, allar allansın. Muhteşem tak-ı zaferlerin altından Yedi düvele zafernâmeler yollansın. Kurtardığın haysiyetin ender yeşilinden, Bir şahin üstümüzde yüzyıllarla dolansın. Su dursun; dağ uyansın, efendiler, Bu gelen Paşamdır, selâmlansın! Çocuk idim bilemedim kadrini Şimdi ben ağlamayım da kimler ağlasın!

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (Türk Dili 1966-182) AĞIT - DESTAN Bir ağıt söyleyeyim, dağlar dilinden Dumlu'dan Ağrı'ya ün gitsin gelsin!... Destanlar duyulsun tarih yolundan, O günden dünlere şan gitsin gelsin... Çekin küheylanın atlasın binsin, Al yelelerinde yankılar dönsün. Afyon'dan İzmir'e ordular insin. Süngü uçlarından can gitsin gelsin... Neymiş yarım?! Sancak çekilsin uca, Şılasın göklerde yüceden yüce Sormak lüzum değil, halimiz nice? Yanan yüreklerden kan gitsin gelsin... Sen ey yayda bir ok gibi kurulu! Bir ok değdi, düştün yere yaralı! Dört yanında ak mermerler örülü, Sars devir bunları, sin gitsin gelsin... Gökyay'ım neylesin ıssız çağlarda! Bir ağlar bir güler, durmaz kararda, Bir başka dağ gibi sen dur dağlarda, Akşamdan sabaha gün gitsin gelsin... REKLAM

GÜLTEKİN KÖKTÜRK SUVARLI (Şiirlerde Atatürk Cilt: 1 Aydın Su, 1964) AĞIT Dağlara soralım dağlara Nasıl eriyor içinden asıl ses vermez susar Kara tepeler derinden Ağaçlara soralım ağaçlara Yeşil yapraklarından utanmış Canevinde yüce hıçkırıklar Tepeden tırnağa sararmış Kuşlara soralım kuşlara Dolamış diline acı türküleri N'etsin bu dünyada Küçülmüş küçülmüş gözleri çiçeklere soralım çiçeklere Büyümüş düşüncesi yastan Kokular vermek için Atatürk'e Açılmış bir beyazdan bir aldan Göklere soralım göklere Durgun maviliğine karşı Bir şey der usulcadan Ellerini uzatmış yere İnsanlara soralım insanlara Bir durgun halleri bin ağlamaklı ATATÜRK diye düştüm yollara N'etmeli n'eylemeli ne yapmalı REKLAM

M.SUNULLAHN ARISOY (Atatürk'ü Anmak, Muzaffer Yüzbaşıoğlu 1971) MUSTAFA KEMAL TÜRKÜSÜ'NDEN IV. HEM ÖVGÜ-HEM AĞIT Sen küçücüktün bacım, minicik; Gözlerini masmavi dünyaya bilmeden bakardı, Ben de gencecik bir delikanlıydım; Okulum Dolmabahçeye'ye karşı... Şimdi kitaplardan okuyup sevdiğim adam; Bir Mustafa Kemal vardı. Hani her insan ölür ya, günü gelince, Mustafa Kemal'in daha gelmemişti günü, Gelmemişti lâkin, ölüm komadı, bırakmadı yakasını Bir Kısım sabahı, alıp götürdü Sen küçücüktün bacım, minicik; Nasılbereetli yağmur gibi yağdı Milyonlar, ömürlerinde ilk defa Namusuyla ağladı, bilmezsin. Gayri bizler için yalnız karanlık vardı, Gayri gökyüzü küçücüktü, Dünya dar... Hepimiz boşlukta gibiydik Yetimdik Çaresizdik REKLAM Sen küçücüktün basım,minicik Küçücük, miniciktin ama O dudukların büzülüvermişti, ağlamadan yana; Ellerin, ellerin anlaşılmaz bir telaşla. Artık masmavi değildi dünya, Artık umutlu değildi yaşamak, Benimle hüznü paylaşıyordu; Masum ve merdâne.... Bütün denizler, bütün kuşlar,bütün ovalar,bütün dığlar "Erkân ağlar, usul ağlar, yol ağlar" "Ah'ınan", Of'unan" değiş işimiz Ama yine de yanar yüreğimiz kor-ateşte... Mustafa Kemal'in fikriyle hürüz, Fikriyle bahtiyar... Doğu'da en mutlu kader bizim. Geniş yurt ufuklarında alabildiğine bir beyazılk Mustafa Kemal'den Yönümüz kesin, hep Batı'ya Senden İçimizde bir sonsuz aydınlık Mustafa Kemal'in getirdiği Bir karanlığa düşmeye görelim Pırıl-pırıl bir şevk, önümüzde, işimizde Mustafa Kemal'in... Her şeyinle vasın, fikrin ve ülkünle Bir acımız var ki, gözlerine sesine hasretimizden O da sensin ölümüon alıp yitirdiği... Yüreğimizde bir kor ateştir yanar. "Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar." REKLAM İSMAİL ALİ SARAR Atatürk İçin Bütün Şiirler B. Süha Ediboğlu-Faruk Çağlayan 1964 AĞIT Fotoğrafların yurdumun bütün baş köşelerinde asılı Çerçevelerden bakışların anlamlı. Düşüncelerin gönüllerimizde basılı Altlarında GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA Tek söyleyişle ATATÜRK yazılı... Köylerden kentlere, kentlerden ıssız köylere kadar Dairelerde, salonlarda hep sen! Eserin, sözlerin Aradan yirmi yıl geçtiği halde Hâlâ yeni, hâlâ taptaze Yaşamak bağışlayan bir rüzgâr Üstlerinden esen... Bu resimde Kocatepe'desin! Sağ elin dudaklarında Düşünceli O an İzmir'i görmedesin! Zaferkarşısında belli. Bu resimde uykudasın cephede! Toprak altında yatak, gök üstünde yorgan Sonra, sonra ardında bütün ulusça vatan Bu resimde Mecliste Tarihi nutkunu söylüyorsun Bu resimde Cumhuriyetin onuncu yılı Onu gençliğe emanet ediyorsun Her gün yurdumu seyrediyorsun Büyük meydanlardan Samsun'dan, Ankara'dan İzmir'den İstanbul'dan Sana açmış kanatlarını bir kuş misali ATATÜRK Bütün ulus, bütün vatan!... REKLAM AŞIKLARDAN AĞITLAR

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU ATATÜRK'E AĞIT Ağlayalım Atatürk'e Bütün dünya kan ağladı Başbuğ olmuştu mülke Geldi ecel can ağladı Şüphesiz bu dünya fani Tanrı'nın aslanı hani İnsi cinsi cem'i mahluk Hepsi birden ağladı Doğu batı cenup şimal Aman tanrım bu nasıl hal Atatürk'e erdi zeval Amir memur altın kürsü Yas çekip mebsan* ağladı İskender-i Zülkarneyin Çalışmadı bunca leğin Her millet Atatürk deyin Cemiyet-i akvam ağladı Atatürk'ün eserleri Söylenecek bundan geri Bütün dünyanın her yeri Ah çekti vatan ağladı Fabrikalar icat etti Atalığın ispat etti Varlığın Türk'e terk etti Döndü çark devran ağladı Bu ne kuvvet bu ne kudret Vardı bunda bir hikmet Bütün Türkler İnönü İsmet Gözlerinden kan ağladı REKLAM Tren hattı tayyareler Türkler giydi hep karalar Semerkand'ı Buhara'lar İşitti her yan ağladı Siz sağ olun Türk gençleri Çalışanlar kalmaz geri Mareşal Fevzi'nin askerleri Ordular teğmen ağladı Zannetme ağlayan gülmez Aslan yatağı boş kalmaz Yalınız gidenler gelmez Felek-el mevt'in elinden Her gelen insan ağladı Uzatma Veysel bu sözü Dayanmaz herkesin özü Koruyalım yurdumuzu Dost değil düşman ağladı ÂŞIK KETMER ALİ ATATÜRK'E AĞIT Ey koca dahi ey ulu önder Matemin ile cihan ağladı Vefatın herkese verdi keder Firkatinle cümle can ağladı Herkesin gözünden yaşlar aktı Ziyam senin ciğerler yaktı Bütün kainat sana aşıktı Göklerde huri cenan ağladı Senin sevginle dolu gönüller Medhin çekerler her dem bülbüller Şevk-ü şadınla açardı güller Hazan erdi gülistan ağladı REKLAM Çizdiğim yolda biz olduk revan Senin dehandı bu devlete şan Yüce namınla doldu bu cihan Tarih yazıp hameran ağladı Türk milleti ölmüştü can verdin Uyuşmuş damarlara kan verdin Bütün cihana nam-ü şan verdin Gün küsuf oldu cihan ağladı Gittin bu alemden ey vefadar Gökçe bir devlet kıldın yadigar Türklük seninle eyler iftihar Kamilen millet hep kan ağladı Ey Kemter Ali sen bırak lafı Yazmakla bitmez Atam evsafı Onun yolundan gitsin ahlafı Ona hep birden ekvan ağladı ŞAVŞATLI ÂŞIK BİLAL AĞIT Bizden yüz çevirdi kahraman gazi Bir ud saldı şirin cana ağlarım Nasıl yetim koydu tez zamanda bizi Ateş aldım yana yana ağlarım Eynimden dökerim yeşili alı Göğ giyip yas tutar beklerim yolu Hakkın kahramanı cihanın gülü Dünyadan el çekti ona ağlarım Bilâl der hulusun tekmilidir vallah Geri kalanları sağ etsin Allah Cihangir olmuştuk elhamdülüllah Yetişmedi bu devrana ağlarım REKLAM ÂŞIK HAZIM DEMİRCİ ATA'YA AĞIT Sendin hürriyetin batmak güneşi Velâkin mühletin doldu Atamız Böyledir Mevlâ'nın acayip işi Verdiğini geri aldı Atamız On Kasım'ın adı karagün kondu Bir yıldız kayboldu bir güneş söndü O gün bayrağımız yarıya indi Al rengi acıyla soldu Atamız Dost düşman üzüldü ciğer dağlandı Mâtemler tutuldu kara bağlandı Dönmez yola gidişine ağlandı Kız gelin saçın yoldu Atamız Semadan yıldızlar yere döküldü Yerler kan ağladı dağlar söküldü Ankara'ya Anıt-Kabir dikildi Makberin nur ile doldu Atamız Hazım Demirci'yim dilim duada Şahin uçtu yavruları yuvada Yerdde insanoğlu melek havada Saf tutup cenazen kıldı Atamız REKLAM ÂŞIK HALİLİ ATATÜRK'E AĞIT Dinlen Türkiye'nin temeli çöktü Derununda derdi olan ağlasın Aşkıyla bizlere yaralar açtı Ah edip gözlerim al kan ağlasın Bindokuzyüz otuz sekiz senesi Yine arttı bu derdimin yarası Lokman Hekim gelse yoktur çaresi İstanbul, Edirne, İzmir ağlasın Derdimi söylerim dinleyin telden Bu ölüm Allahın emri ne gelir elden Bunca adam geldi yedi düvelden Bu dem Çin, Japonya, Rusya ağlasın Bir tomurcuk gülü idin Sivas'ın Seyrederdin Erzurum'un yaylasın İngiltere, Mısır çektiler yasın Arabistan, Suriye, Acem ağlasın Cenazene geldi evvel Almanya Atam'a kan ağlıyor bütün dünya Sana can verirdi Adana, Konya Kalbi matem tutan merdan ağlasın Türkiye üstüne nur gibi doğdun Bunca savaşlarda düşmanı boğdun Dünyada emsalsiz menendi yoğdun Gökte melek yerde insan ağlasın REKLAM Âşık Halil ağlamanın zamanı Bizler göremedik o adil kânı Ankara şehrinde hûblar civanı Kara giyip cümle âlem ağlasın AŞIK HAYDAR AĞIT Gelin ağlaşalım baylar bayanlar, Bizi var eyleyen Atamız göçtü Bütün kan ağlıyor gençler hubanlar Sanki Türkiye'nin temeli göçtü Ne çare emretmiş yaradan Huda İmkân var mı Türkler bunu unuttu Ay tutuldu güneş girdi buluta Bizi karanlıkta koydu da göçtü dediler Atatürk çok ağır hasta Dağlar inleşir işlemez posta Ankara, İstanbul hep kara yasta Bizi kara yasta koydu da göçtü Yaşattın vatanı vermedin zahmet Encamı türbende bekleriz nöbet Eserin gitmezmi ta ililebet Vatan temelini kurdu da göçtü Âşık Haydar der ki bakın sözüme Ah ettikçe kan doluyor gözüme Kara ördün heykelinin yüzüne Bizi böyle yetim bırakıp gitti REKLAM ÇOBAN SÜLEYMAN KAYA ATATÜRK'E AĞIT Tarih dokuzyüz otuzsekiz koyuldu Atatürk'ün kara haberi duyuldu Bütün millet Ankara'ya buyurdu Gece gündüz ağlamanın zamanı Karaları bağlamanın zamanı İstanbul'da tatlı canın aldılar Ağlaşarak Ankara'ya saldılar Orduların kara yasta kaldılar Gece gündüz ağlamanın zamanı Karaları bağlamanın zamanı Her tarafın doktorları geldiler Nazik tenin makas ile deldiler Şanlı vatan öksüz kaldı bildiler Gece gündüz ağlamanın zamanı Karaları bağlamanın zamanı Cesedine altın gümüş kazsınlar Her şehire heykelini yapsınlar Fevzi Paşa yas topunu atsınlar Gece gündüz ağlamanın zamanı Karaları bağlamanın zamanı Ramazan ayında Perşembe günü Göklere dayandı ağıtın ünü Ölüp duymasaydım ah öldüğünü REKLAM Gece gündüz ağlamanın zamanı Karaları bağlamanın zamanı Biçare Süleyman ağlamaz boşa Şanlı Cumhuriyet sen binler yaşa Başkumandan öldü ünlü İsmet Paşa Gece gündüz ağlamanın zamanı Karaları bağlamanın zamanı KERKÜKLÜ HİCRİ DEDE ATATÜRK İÇİN YAS Dün radyodan bir boğanak ses geliyordu Her sayhada tesiri ciğerler deliyordu Verdim kulağım çalmadadı yas ile artar Çaldıkça hazinane yürek yarası artar İçten göğe ahlarla baharlar doğuyordu Gözler bulut olmuştu: ne yağmur yağıyordu Sordum, dediler, öldü bu ses Ankara'dandır Kaynaşmada şimşekle hazeldar yaradandır Derler, Atatürk öldü, gelir sayha bu yüzden Her şahısta kan yaş dökülür her iki gözden Ey Türk ulusu ağala, Ata'n gitti cihandan Dolsa yeri yer gözlerimiz dopdolu kandan Ziruh değil, dağ dahi öz bağrını dağlar Belki Çalabın şehid kudsiyyeti ağar REKLAM Her biri kere derdi bu sözü Tanrı'ya tekrar Biz batsak eğer âleme kâfi bu ışık var Burcunda küsuf etti güneş, müddeti bitti Her Şark ilini öksüz eden bir Ata gitti. Gaybeyledi Şark özge helâskar ricali Simayı dehadan kocaman ruhlu Kemale Garmın dahi en sevgil imehtabı müniri Şark illerin aşlıca gamharü zahiri Lakin bu keder yeryüzünün kalbini yardı Yıldızların üstündeki âlem kara sardı Ay yandı, güneş söndü, sema yıldızı soldu Mahşer mi, miat mı bugün vah neler oldu Tesiri bunun hep kürei arza yetişti Sanki bu küre devreye gelmez, daha düştü Mümkün mü ulus ağlamasın can kafesinde Millet tedi, millet dedi ta son nefesinde Arzeyle o doktora çabuk gitmeye zinhar Muhtacı ilac olmuş olanlar daha çok var Bülbül ötüyor, çırpınıyor soldu çiçekler Lak işte seherdir uyuma il seni bekler Bayram günüdür kutluluyor bak seni züvvar Dur sen de kutlula en sevgili salâr REKLAM Ağ yüzde karanlıkta serilmiş saçı kaldır Çıksın güneşin, illeri aydınığa saldır Ey şanlı kocak Türk ocağından kalan arslan Hep ülke senin kudretinin seyrine hayran Üstadı tabiat seni tek sevdi doğrusu toprağını en ruhu mukaddesle yoğurdu Lakin seni beklerdi o günden ki bu hilkat Geç geldin ise p ek çabuk gittin yine rihlet Gittin, fakat en parlak olan ay gibi akdın Bitmez bu cihan kalbine bir yara bırakdın Yordamlı, hilal kaşlı, yiğit yıldırım oğlan En güçlü onurlu Atatürk, özge yavuz han Acuna senin gülbedenin yerleşmezken Olsun mu bu dar türbe acep cismine medfen Tabutun gök âlemi sıtında getirsin En şanlı emanettir anı hakka yitirsin Ağ yüzle bugün Tanrına mihman olacaksın Sen kürsii kudside makamın bulacaksın Türkü yaratan, milleti yoktan var eden Olsun bu sezavari adem ey Dede, heyhat... Ki der, Atatürk öldü, ona inanma kanma Binler yaşar, ancak diridir, sen öldü sanma REKLAM Ölmez Atatürk, ölmeyen aşar komuşdur Milletler için Tanrı'dan ilham okumuştur Ölmez Atatürk, ölmeyecek, ölmeyecektir Azminden onun Türklük ebed dönmeyecektir Ey sevgili bilgiçlerimizle uslu ozanlar Ey sin daşı altında yatan kutlu yazanlar Ey ruhu Kemal ile Ziya, Hamid ile Ekrem Matem tutunuz önce sonra kutlayın hem İsmet İnönü eyledi arş üzre tecelli Geldi Ata'nın kardeşi can buldu teselli Vardı İnönünü gün önüne durdu beraber Taptı ulu Türk oğluna imanla erenler Müstakbel içün mucizeden hutbe buyurdu Bir kat daha parlattıracak şanla bu yurdu Ey Türk ulusu kutlulanın siz yine tekrar Hiç batmayacak, batmayacak sizde güneş var.