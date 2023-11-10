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        Haberler Dünya Bloomberg yazdı: "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye"

        Bloomberg yazdı: "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Türkiye'de ve dünyada krizin çözümü için diplomasi trafiği sürüyor. Bloomberg'de yer alan "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye" başlıklı analizde, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha fazla vakit kaybetmeden iletişime geçmesi gerektiği ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 08:17 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:17
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        "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye"
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD merkezli Bloomberg'de yer alan analizde, "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye" başlığı kullanıldı. Bobby Ghosh imzalı analizde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile en yakın zamanda iletişime geçmesinin iyi olacağı ifade edildi.

        FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın pazartesi günü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ankara'da yaptığı görüşmeye de dikkat çekildi ve "Görüşmeye ilişkin açıklamanın kısa olması, iki buçuk saatlik görüşmede yaşanan mesafeyi ortaya koyuyor" denildi.

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        "KAYBEDİLEN ZAMAN TELAFİ EDİLMELİ"

        Bobby Ghosh analizinde şu ifadelere yer verdi;

        "Fidan'ın Blinken'a mesafeli davranışı fazlasıyla hak edilmişti. Biden yönetimi, 7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarıyla ortaya çıkan krize çözüm bulurken Türkiye'ye karşı ihmalkar davrandı. Türkiye'nin yardımı olmadan ciddi hiçbir çözüm olamaz ve ABD, Erdoğan'ı masaya getirmek için yoğun çaba harcayarak kaybedilen zamanı telafi etmeli.

        "ÖDENMESİ GEREKEN KÜÇÜK BİR BEDEL"

        Aralarında Amerikalılarının da bulunduğu on binlerce hayatı ve çok sayıda rehineyi kurtarmak için Biden'ın Erdoğan'dan 'azar işitmesi' gerekse bile iletişime geçmesi gerekiyor, bu binlerce kişinin hayatını kurtarmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #türkiye
        #ABD
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