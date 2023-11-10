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        Haberler Dünya 10 Kasım'da dünya manşetlerinde Mustafa Kemal Atatürk

        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Mustafa Kemal Atatürk

        10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçtiğinde Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu, sonrasında ise Türkiye için büyük bir acı vardı. Türk medyasında yıldırım baskı ile haber duyurulurken, Dünya medyası da Atatürk'ün vefatına geniş yer verdi. İşte 10 Kasım'da dünya basınında manşete yansıyanlar...

        ikusoglu@haberturk.com
        Giriş: 10.11.2023 - 00:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:06
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        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
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        10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe Türkiye'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışı, sadece Türkiye değil dünya genelinde derin bir hüzün yaratmıştı.

        Dünya basını, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını manşetlere taşıyarak, onun hikayesine ve kısa ömrüne sığdırdığı başarılarına yer verdi. İşte Atatürk'ün vefatının ardından dünya basınındaki manşetler...

        ABD - NEW YORK TIMES

        ABD'li New York Times, Atatürk'ün ölümünü "Atatürk 58 yaşında hayatını kaybetti" başlığı ile verdi.

        Haberde "Modern Türkiye'nin yaratıcısı ve Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk, bugün 58 yaşında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Savaşta aldığı onlarca yaradan ve bir dizi suikast girişiminden sağ kurtulan Mustafa Kemal Atatürk karaciğer sirozuna yenik düştü" denildi.

        Haberde ayrıca "Türk halkı yas tutuyor. Askeri kahraman Atatürk devasa bir cumhuriyet yarattı" denildi.

        FRANSA - LE FIGARO

        Fransız gazetesi Le Figaro Atatürk'ün vefatını 'Cumhurbaşkanı Atatürk’ün vefatı' başlığıyla verdi.

        Haberde Atatürk’ün vefatı ile birlikte kalabalığın Dolmabahçe Sarayı’nın çevresinde toplandığını belirtti. Gazete seçimlerde en yakın adayın İsmet İnönü olduğunu belirtti.

        FRANSA - CE SOIR

        Fransız Gazetesi Ce Soir, Atatürk’ün ölümünü “Kemal Atatürk Öldü” başlığıyla verirken onun cumhuriyet ve bağımsızlık için çok çalıştığına ve kadın erkek eşitliğini getirdiğini ifade etti.

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