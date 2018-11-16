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Sizi oyunculuğa yönlendiren etkenler neler oldu?

Aslında oyunculuğa yönlendiğimi anlamam hayli uzun zamanımı aldı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde büyüdüm. Oldukça aydın bir ilçedir. Bunun da etkisiyle tiyatro ilkokul dönemlerimden beri hayatımda var ve neredeyse hiç çıkmadı. Özellikle lise döneminde zamanımın çoğunu sahnede geçiriyordum. Ancak buna rağmen profesyonel olarak oyunculuk yapacağımı düşünmüyordum. Kafamda oyuncuların işsiz kalmaya mahkûm olduğuna ilişkin bir kabul vardı. Ki çok acı bu... Çok aydın bir ilçede büyümeme rağmen böyle bir kabul var. Bu yüzden liseden sonra konservatuvara gitmeyi aklımdan bile geçirmedim. Kendimi bildim bileli çok çalışkanım. Bu sebeple de oyunculuktan önce mühendisliğe yönlendim. Önüme geleni hunharca çalıştığım için önce Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği okudum. Ardından ODTÜ Gıda Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptım. İki buçuk yıl kadar da ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalıştım. Baktım ki hâlâ oyunculuğun bir yerlerinden tutmaya çalışıyorum... Amatör olarak bir ekiple sahneye çıktım, doğaçlama gösteriler, stand-uplar, tiyatro oyunları... Bir gün yine eğitime gittiğim bir kurumda 'Madem profesyonel olarak oyunculukla uğraşmayacaksın, niye bu kadar debeleniyorsun?' dediler. O an ayıldım. Ben aslında en baştan hayalimin asla gerçekleşemeyeceğini kabul etmişim. Bu yüzden de çevresinde dolanıyormuşum. O sırada da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak çalışıyordum. 25 yaşımda kariyerimi değiştirmek gözümü çok korkuttu. Sonra Ercan Kesal'ın bir yazısında da söylediği gibi 'Devrim inat etmektir' dedim ve kendi devrimim adına fazlasıyla inat ederek konservatuvar sınavlarına hazırlandım ve girdiğim ilk yıl Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü %100 bursla kazandım, bitirdim ve sonunda 'Mesleğiniz nedir?' sorusuna gönül rahatlığıyla 'Oyuncuyum' diye cevap verebiliyorum.