Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin düzenlemeye gidildi

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle bazı gümrük vergileri ve cezalarının tahsilat işlemlerine ilişkin değişikliğe gidildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu kapsamda, Kabahatler Kanunu'na dayandırılarak mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına itirazda bulunulabilecek.

Gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek.

Para cezaları ise "cezaların şahsiliği" ilkesi gereğince mirasçılardan alınamayacak.

Ayrıca, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin olarak yetki, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine ait olacak.

Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.