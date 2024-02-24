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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gümüşhane'de "Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbadetten yoksun inanç neye yarar? Amelden yoksun inanç neye yarar? Bunun için gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeye gayret edelim, onlara dua edelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:10
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gümüşhane'de "Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbadetten yoksun inanç neye yarar? Amelden yoksun inanç neye yarar? Bunun için gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeye gayret edelim, onlara dua edelim." dedi.

        Erbaş, Gümüşhane'de Kemaliye Camisi'nde "Sabah Namazı Buluşması" programında namaz kıldırdı.

        Berat Gecesi'nin mübarek olmasını dileyen Erbaş, "Bugün, berat gününün sabahındayız. Rabb'im tövbe istiğfarlarımızı, zikrimizi, tesbihatlarımızı kabul eylesin inşallah. Öyle güzel bir andayız ki yerde ve göktekilerin Allah'ı tespih ettiği bir andayız." diye konuştu.

        Her canlının Allah'ı tespih ettiğini dile getiren Erbaş, "İnşallah bizim de dilimizden Rabb'imizi zikir eksik olmaz. Bunu namazla, abdestle, oruçla ve diğer ibadetlerle ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar yapmak hepimize nasip olur inşallah." ifadesini kullandı.

        Erbaş, nefis terbiyesinin önemine işaret ederek, "Nefsini kötülüklerden arındırmayı, nefis eğitiminden geçerek son nefesine kadar Allah'ın rızasına uygun yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin." dedi.

        Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinde, "Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan vardır, bunlardan birisi de kalbi camilere bağlı müminlerdir." buyurduğunu anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnşallah hepimiz onlardan, o müminlerden oluruz. Bir de 'Neşeyi ve huzuru camilerde bulan gençler' buyuruyor. Gençleri görüyorum aranızda, Allah sizden razı olsun. Gönlümüz ister ki o gençlerden daha çok olsun camilerimizde. Her birimiz gençlerimizi, çocuklarımızı yanımızda getirelim camiye. Onlara sevdirelim, azarlayarak değil nasihat ederek, müjdeleyerek, efendimizin usulüne uygun bir şekilde, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.' hadisi şerifine uygun bir şekilde. Buna ihtiyacımız var."

        Erbaş, imanlı, inançlı, ibadetli gençlere ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. İnanç ve ibadeti birbirinden ayırmak mümkün mü? İbadetten yoksun inanç neye yarar? Amelden yoksun inanç neye yarar? Bunun için gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeye gayret edelim, onlara dua edelim."

        Hazreti Muhammed'in, "Namaz gözümün nurudur." dediğini ifade eden Erbaş, "Peygamber efendimizin vefat etmeden önce söylediği son sözler, 'namaz, namaz, namaz' olmuştur. Onun için şunu özellikle istirham ediyorum, çocuklarımız evlerimizde bizlerin namaz kıldığımızı göre göre büyüsün. Allah hepimize nasip eylesin." diye konuştu.

        Erbaş, duaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizim duaya ihtiyacımız var. Yeryüzünde mazlum, mağdur, Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimiz var, onların duaya ihtiyacı var. Zalim İsrail, işgalci katil İsrail masum demeden, bebek demeden, kadın, çocuk, yaşlı demeden bombalarla dünyanın gözü önünde insanları katlediyor. Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle, kalbimizden yapabildiğimizi kalbimizle yapmamız lazım. 'Bu da imanın en zayıf hali' buyuruyor Peygamber efendimiz, onu da mı yapmayalım?"

        Yardımların önemine dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Elimizle neler yapıyoruz? Yardımlar gönderiyoruz. Oradaki insanların bir dilim ekmeğe, bir bardak suya, bir yudum suya ihtiyacı var. Eğer müminler, Müslümanlar bunu dahi göndermezlerse cenabıhakka nasıl hesap vereceğiz? Bütün İslam alemi olarak söylüyorum ve Müslümanların birleşmesini, elleriyle yapmamız gerekeni ellerimizle bütün Müslümanlar olarak önce yapmamız gerektiğini söylüyorum sonra dilimizle ve dualarımızla. Şu anda biz dualarımızı yapabiliyoruz berat sabahında."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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