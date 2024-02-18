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        Gümüşhane'de köy konağı yandı

        GÜMÜŞHANE'de, 2 katlı köy konağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında hasar gören konak kullanılamaz hale geldi. Şephane köyünde köylülere ait 2 katlı boş konakta sabah saatlerinde elektrik panosundan yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap ağırlıklı yapıyı sardı. Dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen yangında içi küle dönen konak kullanılamaz hale geldi. 'SADECE 4 DUVAR KALDI' Yangında can kaybı olmamasının teselli edici olduğunu söyleyen köy muhtarı Mustafa Gürbüz, "İtfaiye geldiğinde konağın yüzde 80'i zaten yanmıştı. İçi ahşap olduğu için soğutma yaptılar. Kostan dağında kar vardı bu yüzden itfaiye olay yerine ulaşmakta zorlandı. Netice itibariyle emeğimiz yandı. Allah beterinden korusun. Can kaybımız yok. Şüphelendiğimiz herhangi biri yok. Yani muhtemelen elektrik kaçağı diye düşünüyoruz. Çünkü Yaklaşık 10 saat gibi bir sıkışma olmuş. Sıkışma sonunda işte camlar patladı. Patlayınca da zaten orta kat birinci kat ve merdivenler ahşap olduğu için komple yandı, bitti kül oldu. Sadece 4 duvar kaldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:51
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        Gümüşhane'de köy konağı yandı
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        GÜMÜŞHANE'de, 2 katlı köy konağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında hasar gören konak kullanılamaz hale geldi. Şephane köyünde köylülere ait 2 katlı boş konakta sabah saatlerinde elektrik panosundan yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap ağırlıklı yapıyı sardı. Dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen yangında içi küle dönen konak kullanılamaz hale geldi. ‘SADECE 4 DUVAR KALDI’ Yangında can kaybı olmamasının teselli edici olduğunu söyleyen köy muhtarı Mustafa Gürbüz, "İtfaiye geldiğinde konağın yüzde 80’i zaten yanmıştı. İçi ahşap olduğu için soğutma yaptılar. Kostan dağında kar vardı bu yüzden itfaiye olay yerine ulaşmakta zorlandı. Netice itibariyle emeğimiz yandı. Allah beterinden korusun. Can kaybımız yok. Şüphelendiğimiz herhangi biri yok. Yani muhtemelen elektrik kaçağı diye düşünüyoruz. Çünkü Yaklaşık 10 saat gibi bir sıkışma olmuş. Sıkışma sonunda işte camlar patladı. Patlayınca da zaten orta kat birinci kat ve merdivenler ahşap olduğu için komple yandı, bitti kül oldu. Sadece 4 duvar kaldı" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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