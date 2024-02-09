Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler M.Ç, M.T, T.Y. ve K.B. gözaltına alındı.
Zanlılardan M.Ç. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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