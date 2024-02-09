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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:27
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler M.Ç, M.T, T.Y. ve K.B. gözaltına alındı.

        Zanlılardan M.Ç. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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