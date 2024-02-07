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        Yerleşim yerine inen kurt, sokak köpeğini parçladı

        GÜMÜŞHANE'de yerleşim yerine inip, sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götüren kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:00
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        Yerleşim yerine inen kurt, sokak köpeğini parçladı
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        GÜMÜŞHANE'de yerleşim yerine inip, sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götüren kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın başlaması ile aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine inen bir kurt, sokak köpeğini parçaladı. Kurdun, bir kısmını yediği köpeğin kalan parçalarını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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