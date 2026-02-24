Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmıyor

        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında, ramazan ayı boyunca yalnız yaşayan yaşlılarla bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 20:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmıyor

        Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında, ramazan ayı boyunca yalnız yaşayan yaşlılarla bir araya geliyor.

        Bu kapsamda Zeynep Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci, 64 yaşındaki Hülya Yanak'ı evinde ziyaret etti.

        Market ve semt pazarından aldıkları malzemelerle iftar sofrası hazırlayan öğrenciler, oruçlarını Yanak ile açtı.

        Öğrencilerden Helin Söylemez, AA muhabirine, projeye gönüllü olarak dahil olduklarını söyledi.

        Kendilerinin de ramazanı ailelerinden uzak geçirdiklerini belirten Söylemez, "Hülya teyzemizin evinde aile huzurunu yaşıyoruz. Beraber çok keyifli yemek yaptık." diye konuştu.

        Seher Arslan da güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

        Ev sahibi Hülya Yanak ise ramazanda öğrencilerle iftar yaptığı için mutlu olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Hastaneden randevu alamayınca doktora taşlama şiir yazdı Yoğunluk nedeniyle...
        Hastaneden randevu alamayınca doktora taşlama şiir yazdı Yoğunluk nedeniyle...
        Gümüşhane'de hayırsever köylüler 18 yıldır yoldan geçenlere iftar veriyor
        Gümüşhane'de hayırsever köylüler 18 yıldır yoldan geçenlere iftar veriyor
        Gümüşhane'deki ilkokulda öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor
        Gümüşhane'deki ilkokulda öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor
        Sahurda onları görenler şaşırıyor Özkürtün'de davullar geleceğin itfaiyecil...
        Sahurda onları görenler şaşırıyor Özkürtün'de davullar geleceğin itfaiyecil...
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüphel...
        Gümüşhane merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüphel...
        Gümüşhane merkezli 391 milyonluk yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
        Gümüşhane merkezli 391 milyonluk yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama