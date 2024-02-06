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        Gümüşhane'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Gümüşhane'de, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:46
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        Gümüşhane'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Gümüşhane'de, Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde konuşlanan Kızılay kan bağışı aracında bağışta bulundu.

        Beraberindeki bazı parti üyeleriyle birlikte bağışta bulunan MHP İl Başkanı Mete Kaya, herkesi kan bağışına davet etti.

        Kan bağışının önemine işaret eden Kaya, "Geçen yıl bugün yine kan bağışımızı gerçekleştirmiştik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara ise sabır diliyorum. Daha sağlıklı bir yaşam için de herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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