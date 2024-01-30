Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor

        Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince 6-12 yaş arasındaki 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince 6-12 yaş arasındaki 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

        Antrenör İlker Bayram Öğretmek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporunun küçük yaşlardan itibaren öğrenildiğinde daha kalıcı olduğunu söyledi.

        İlk derste sporculara kayak malzemelerini, sonra sırasıyla düşme ve kalkma, denge ve dönmeleri öğrettiklerini anlatan Öğretmek, "Daha sonra düz kayma, kar sabanıyla durma, kar sabanıyla sağa-sola dönüşleri öğretiyoruz. Eğitim alacak öğrencimiz yarışa gidecekse diğer teknikleri öğretiyoruz. Sadece kaymak için eğitimlere geliyorsa, ilk etapta verdiğimiz eğitimler yeterli oluyor." dedi.

        Öğretmek, Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisleri'nde sömestir tatilinde verdikleri eğitime, yarışmalara katılan ve derece alan genç sporcuların da katıldığını vurgulayarak, "Çocuklarımız arasında, gururumuz milli kayakçı Muzaffer Demirhan'ı bilmeyen yok. Videolarını izlettiriyoruz. Her zaman tanıtıyor ve onu örnek almalarını istiyoruz. Muzaffer Demirhan gibi biz de kayağı çok seviyoruz. Onun yolunda gidiyoruz." diye konuştu.

        Kayak öğrenen 10 yaşındaki Zeynep Tanguroğlu eğitimin çok güzel ilerlediğini ifade etti.

        Sömestir tatilini yarışlara hazırlanarak geçirdiğini dile getiren Muhammet Emre Atalay ise "9 yaşında kayak sporuna başladım. Kayak, yaptığım sporlar arasında en çok adrenalin veren, en heyecanlı ve en sevdiğim spor. Yaşıtlarım maalesef tatillerini tablet, telefon veya bilgisayarla zaman geçirerek değerlendiriyor. Pek spora zaman ayırmıyorlar. Onları kayak sporuna davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Dolmuş şoförünün keçiye mey çaldığı görüntüler sosyal medyada beğenildi
        Dolmuş şoförünün keçiye mey çaldığı görüntüler sosyal medyada beğenildi
        Gümüşhane'de bir kişi, kar yüzünden aç kalınca evinin önüne gelen tilkiyi b...
        Gümüşhane'de bir kişi, kar yüzünden aç kalınca evinin önüne gelen tilkiyi b...
        Gümüşhane'de otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Gümüşhane'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı