        Haberleri

        Erzurum Valisi olarak atanan Aydın Baruş, Gümüşhane'den uğurlandı

        Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanan Vali Aydın Baruş, düzenlenen törenin ardından kentten ayrıldı.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:12
        Vali Baruş, valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.


        Katılımcılarla vedalaşan Baruş, görev yerine uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

