Erzurum Valisi olarak atanan Aydın Baruş, Gümüşhane'den uğurlandı

Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanan Vali Aydın Baruş, düzenlenen törenin ardından kentten ayrıldı. Vali Baruş, valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcılarla vedalaşan Baruş, görev yerine uğurlandı.

