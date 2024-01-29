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        Dolmuş şoförünün keçiye mey çaldığı görüntüler sosyal medyada beğenildi

        Gümüşhane'de dolmuş şoförü Engin Çelik'in keçiye mey çaldığı görüntüler gülümsetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:19
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        Dolmuş şoförünün keçiye mey çaldığı görüntüler sosyal medyada beğenildi
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        Gümüşhane'de dolmuş şoförü Engin Çelik'in keçiye mey çaldığı görüntüler gülümsetti.

        Kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Çelik, Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

        Bu sırada durağın yakınında otlayan sürüden ayrılan 2 keçi, Çelik'in yanına geldi.

        Çelik'in mey çalmayı sürdürdüğü anlar, duraktaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler beğeni topladı.

        Engin Çelik, AA muhabirine, mey çaldığı sırada 2 keçinin yanına geldiğini belirterek, "Keçilerden biri yaklaşık yarım saat beni dinledi. Bir arkadaşımız da keçinin beni dinlerken çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Çok güzel yorumlar aldık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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