Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı yazar yorumları
Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakada 2-1 yenen Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü değerlendirdi
SERDAR ALİ ÇELİKLER: 1 VE 9 SORUNU... SKORER ŞART
Şampiyonluk 1 ve 9 numaranın kalitesi ile birebir orantılıdır. Yıllardır söylerim. Fenerbahçe yönetimi nihayet bu gerçeği görüp bu sene önemli transferler yaptı. Lakin 1 ve 9 numara sorunu sürüyor. Livakovic saçma sapan bir penaltı yaptırarak takımını geri düşürdü. Oyun okuması ve maçın içinde sürekli kalışı ile geçmiş file bekçisinin çok ilerisinde olan Liva, ne yazık ki zaten mükemmel olmayan kalitesinin de iyice gerisine gidiyor.
Gelelim 9 numaraya. Büyük oyuncu. Sistem onunla dönüyor. Tam bir lider ve karakterli bir oyuncu ama golcülük yeteneği endişe verici. Ekstra çalıştırılır mı, tahtaya 100 kere "kalecinin üzerine vurma" mı yazdırılır bilmem ama bu kadar gol hovardası olunamaz. En iyisi skorer bir kenar forvet daha kadroya katmak. (HABERTÜRK)
UĞUR MELEKE: KANATLARIMIZ ALMANYA'YA UÇARAK GİDİYORLAR
Süper Lig’de son haftaların dikkat çeken detayı, yerli kanat oyuncularının çıkışı. Dün Fenerbahçe’nin oyununda bekler Ferdi ve Mert başroldelerdi. İrfan Can kariyer sezonunu yaşıyor, onun yanına üst üste skor katkılarıyla Cengiz de eklendi. Barış Alper bek pozisyonunda heyecan veriyor. Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir sezon geçiriyor. Rıdvan Yılmaz kulübünde daha fazla oynuyor. Ön alanda farklı pozisyonlarda oynayabilen Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız’ı da eklerseniz acayip bir kanat rotasyonu oluştu milli takımın. Euro 2024 için çok umut veriyor gerçekten yerlilerin yükselen formu.
Akşam seansındaysa Fenerbahçe, Ankaragücü önünde bekleri Mert-Ferdi’nin başrolde olduğu bir oyun oynadı Kadıköy’de. Sarı lacivertliler son 3 maçtır (Gaziantep, Samsun ve Başakşehir önünde) son bölüme beraberliklerle girmiş, 3 müsabakayı toplam 3 golle tamamlamıştı. Dün Ankaragücü önünde yine geriye düştüler ama bu kez çabuk geri dönmeyi başardılar. (HÜRRİYET)
ERCAN GÜVEN: DZEKO UYKUDA CENGİZ NÖBETTE
Maçın ilk yarısında, henüz Altay’dan farkı anlaşılamayan Livakovic’in gereksiz çıkışı penaltıyla sonuçlanıp ilk golü de yedikten sonra temposunu arttıran Fenerbahçe’de, rakip savunma Tadic’e odaklandığı için Ferdi en rahat çıktığı karşılaşmayı oynadı. Diğer kanat bek Mert ise oyuna büyük katkı koydu. Ama maçın yıldızı, tartışmasız Cengiz’di.
İkinci yarıda Fenerbahçe yorulup tempo düşerken İsmail Kartal’ın ilk hamlesi Dzeko’yu alıp Batshuayi’i sahaya sürmek oldu. Darılmasın gücenmesin Dzeko… Gol vuruşlarında kötü dört maçtır. Siftahı yok. Sanki Fenerbahçe’deki gol kısırlığının temize çekilmiş hali ile bitti maç… Cengiz’in yerine giren Emre’nin kaçırdığı yüzde yüzlük gol doksan dakikanın noktasıydı. Bu pozisyonla kanamış olabilir Emre’nin Fenerbahçe defteri. Fenerbahçe üstündü. Çok pozisyon buldu. Lakin henüz az gol atabilme krizini aşamadı. Belki de bir süre çift santrfora dönmeli Kartal. (MİLLİYET)
ÖMER ÜRÜNDÜL: FERDİ VE İSMAİL'LE BAŞ ETMEK ZOR
Fenerbahçe maça tempolu ve atak başladı. Ancak ani bir karşı atakta Livakovic'in kalitesine yakışmayacak şekilde neden olduğu penaltıyla skor dezavantajına düştü. Devam eden şiddetli baskıda bu sefer Ankaragücü kalecisi Bahadır uzaktan gelen bir ortada topa bakması gerekirken hareketlenen rakibe bakınca top doğrudan filelere gitti. Bu golle Fenerbahçe'nin temposu daha da yükseldi. Güzel bir organizasyon sonucunda Cengiz takımını öne geçiren 2. golü attı.
Ferdi ve İsmail müthiş oynuyorlar. Bu ikilinin hırsları ve fizik güçleriyle rakipler baş edemiyorlar. İsmail Kartal'ın bir kazancı da Mert Müldür. Son derece dengeli. Hem hücumu iyi yapıyor hem de asli defansif görevini… Her zaman vurguluyorum; fizik olarak hazırsa transferlerin içinde en önemlisi Cengiz Ünder'dir diye. (SABAH)
SERKAN AKCAN: BİR MAÇ İKİ OYUN
İlk yarı tempolu ve güzel bir futbol maçı izledik. Oyunun az durakladığı, iyi niyetli mücadelenin olduğu, topun hep canlı kaldığı pozisyonlu bir maç izlemeyi özlemişiz doğrusu. Fenerbahçe’de Djiku’nun dönüşü oyun konforunu yükselten detayların başında geliyordu. Ankaragücü, savunma arkasına indirilen topları Ali Sowe ile buluşturmayı planladı. Nitekim Livakovic’in acemice yaptırdığı penaltı da bu planın ürünüydü. Cengiz Ünder ritmini bulduğunda olmaz denen golleri olduruyor. Marsilya’daki ritminin bir benzerini yakaladı. Jorge Sampaoli’yle yakaladığı ritmin bir benzerini İsmail Kartal ile yakalamış görünüyor. (FANATİK)
İLKER YAĞCIOĞLU: İNANÇLI ŞEKİLDE YARIŞA DEVAM
Son 3 maçında sadece 3 gol atıp, kendi sahasında da Samsun'a 2 puan kaybeden Fenerbahçe'nin bitiricilik anlamında bir sıkıntı yaşadığı ortadaydı. Pozisyona girmekte hiç zorlanmayan, buna karşın ligin en etkili forvet hattına sahip olmasına rağmen skor üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe var.
Son olarak zorlu ocak fikstüründe önemli olan en az kayıpla yola devam etmekti. Oyuncular da bence bunu başardı. Şimdi 4-5 gün dinlenip tazelenmiş ve inançlı bir şekilde yarışa devam edecekler. İsmail Kartal, Dzeko'yu 1-2 maç yedek bırakıp Batshuayi ile başlamalı. Bu Boşnak yılıdızın da kendine gelmesini sağlayacaktır. (TAKVİM)
ERMAN TOROĞLU: HERKES BİRBİRİNİ GERİYOR
Klasik Fenerbahçe… Maç başlıyor, kontrollü, baskılı, hücuma çıkarken çabuk. Golleri buluyor. Ama yeterli mi? Hayır! Saat ilerledikçe yine panik başlıyor. Maalesef bu şampiyonluğa oynayan iki takımda da var. Bir fark oldu mu ikisi de enteresan işler yapıyorlar. İki farka çıktı mı parçalıyorlar. Seyirci de bu paniğe ortak olunca bu kez sahanın içine iyice bir baskı çöküyor. Düşünebiliyor musunuz 83'ten sonra Ankaragücü hücumlarında bütün Fenerbahçe seyircisi ıslığa başlıyor. Yani kısırdöngü. Futbolcu seyirciyi geriyor, seyirci futbolcuyu.
Futbol adına iyi şeyler var mı? Zaman zaman var ama çok az. O da kısır… Halbuki insan daha farklı bir mücadele bekliyor. Gündüz Sivas-Beşiktaş maçını seyrettim. O, bundan da kötüydü. Bir de zemin vardı Sivas'ta evlere şenlik. Patates tarlası desen, değil… Patateslere yazık olur. Biraz daha sularsan mandaları otlatıp çok büyük para kazanabilirsin, sütü, yoğurdu, kaymağıyla… Ne söylesek ne yazsak hikâye. Türkiye'de futbol böyle gelmiş böyle gidiyor ama nereye doğru, yokuş aşağı. (SABAH)
AHMET SELİM KUL: DÜZENİ BOZMA HEDEFE YÜRÜ
Türkiye standartlarının üzerinde bir tempoyla oynanan ilk 45 dakika izledik Kadıköy’de. Son derece hızlı ve 6 ileri vitesli bir arabaya benzetebileceğimiz Fenerbahçe’nin Fred maçlarda 6. vitese geçmekte zorlandığını gördüğümüz bir başlangıç oldu. Syzmanski’nin Fred’in yokluğunda Dzeko’nun yanında sahte forvet yerine biraz daha geriye gelerek 10 numara gibi oynaması bu maçta Fenerbahçe’nin yaratıcılık sorunu çekmesine engel oldu. Sahanın açık ara en iyisi olan İsmail Yüksek’in performansına Cengiz Ünder de yıldız etiketine yakışır şekilde eşlik edince Fenerbahçe hızlı bir geri dönüş yaptı ve yeni bir kriz yaşamadı.
60’tan sonra ise enerjisi biten Fenerbahçe skoru korumayı öncelik edindi. Bu taraftarın hoşuma giden bir tercih olmasa da tüm şartları düşündüğümüzde doğru olandı. İsmail Kartal kendi doğrularının üzerine kurduğu fikirlerle devam etmeli. Sayısız düzeni bozma derdinde fikir görüyorum. Fenerbahçe’nin oyunu güçlü, oyuna inanmayı sürdürmek gerek. Düzeni bozma, hedefe yürü… Fenerbahçe’nin şampiyonluk parolası bu cümleden başkası değil… (HABERTÜRK)
FIRAT AYDINUS: TEMPOLU BAŞLADI, RÖLANTİDE BİTİRDİ
Maça alışılagelmiş baskı ile başlayan ve yüksek tempoda oynayan Fenerbahçe, genelde gol bulduğu dakikalarda şok bir golle geriye düştü. Belli ki Ankaragücü’nde geçiş oyununda kullanma adına Gambiya Milli Takımı’ndan dönen Ali Sowe ilk 11’deydi. Topu Fenerbahçe’ye verip birinci bölgede bekleyen Ankaragücü’nün, kaptığı toplarla kontarak geliştirme düşüncesi penaltı kazanmasını sağladı. Geriye düşen Fenerbahçe baskıyı öyle bir artırdı ki, ritmi de yakalayınca Ankaragücü tabiri caizse golü bulduğuna pişman oldu.
Fenerbahçe'nin beraberlik golünün zamanlaması önemliydi. Cengiz Ünder’in, İstanbulspor maçındaki 4 gollük performansı sonrası oynanan 4 karşılaşmada sadece Gaziantep maçında ilk 11 başlaması ister istemez “Neden?” sorusuna yol açmıştı. Şuttan daha tehlikeli bir orta ve ceza sahası içindeki karambolde sağ ayakla yapılan vuruşla gelen Cengiz Ünder golleri Fenerbahçe’nin imdadına yetişti. (HÜRRİYET)
GÜRCAN BİLGİÇ: YETENEĞE ÖNLEM ALAMIYORSUNUZ!
Merkezi kalabalık tutarak, penaltı noktası üstündeki "sihiri" bitirdi. Elbette kalecinin müthiş oynadığı bir 90 dakikada... Fenerbahçe'ye karşı her türlü savunma planı yapabilir rakipler. Ama "yeteneğe" önlem alamıyorsunuz. Bu kez de adını söyleten Cengiz Ünder oldu. İkinci yarıdaki duraklama döneminin bir sürü nedeni olabilir. Maç serisinden çıkmaları, yorgun olmaları veya skoru aldıktan sonra ekonomik kalmaya tercih etmeleri…
Şunu gördük ki; Fred'in olmadığı bir orta sahada Fenerbahçe'nin bu tavrının, olgun atağa dönüşmesi rakibin hatalarına bağlı. Krunic'in transferinin ışığını bu maçta da görmedim. Bu süreçleri "kazanarak" geçmek de önemli. Ne olduklarını ve yapacaklarını çok iyi biliyorlar. İsmail Hoca bu noktada kadro rekabetini doğru yönetmeli. (SABAH)
ERMAN ÖZGÜR: HARİKA BİR PERFORMANS
Fenerbahçe gibi oyunu rakip sahada oynamak isteyen takımın stoperleri için yapılacak en ölümcül hata, top rakibe geçtiği anda santrfora uzak kalmaktır. Bu hatayı yapan Serdar Aziz, işi başlatan Sowe, penaltıyı kazandıran da Cephas oldu. Tolga Ciğerci golü ile geri düşen Fenerbahçe hemen tepki verdi. İnanılmaz bir hücum iştahı başladı.
Dzeko, Serdar A., Mert Müldür, Krunic kaçırdılar ama kaçırmayan ve ekmeğini taştan çıkaran Cengiz Ünder oldu. 2 gol ile Fenerbahçe’yi yaşanabilecek sıkıntıdan kurtardı. 2.yarıda da hücum iştahı ve arayışlar devam ederken Dzeko’nun fırsatları harcamaya devam etmesi maçın kopmasını önledi. Fenerbahçe’de dikkat çeken bir ayrıntı da Fred’in yokluğunda 8 numaraya geçen İsmail Yüksek’in yüksek eforlu oyunuydu. (FANATİK)