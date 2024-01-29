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Futbol adına iyi şeyler var mı? Zaman zaman var ama çok az. O da kısır… Halbuki insan daha farklı bir mücadele bekliyor. Gündüz Sivas-Beşiktaş maçını seyrettim. O, bundan da kötüydü. Bir de zemin vardı Sivas'ta evlere şenlik. Patates tarlası desen, değil… Patateslere yazık olur. Biraz daha sularsan mandaları otlatıp çok büyük para kazanabilirsin, sütü, yoğurdu, kaymağıyla… Ne söylesek ne yazsak hikâye. Türkiye'de futbol böyle gelmiş böyle gidiyor ama nereye doğru, yokuş aşağı. (SABAH)