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        Gümüşhane'de kurt sürüsü görüntülendi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kurt sürüsü, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:18
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        Gümüşhane'de kurt sürüsü görüntülendi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kurt sürüsü, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Babakonağı köyü sakinlerinden Latif Keskinoğlu, köy girişindeki Kıran mevkisinde kurt sürüsünü fark etti.

        Arkadaşlarıyla araç içinde olan Keskinoğlu, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Latif Keskinoğlu, AA muhabirine, kurtları gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Bizim köyün girişinde kurtları gördüm. Köyün girişinde dam vardı. Orada gördük. O çevrede araçla bir tur attık. Tepeye çıktığımızda yine gördük. Sonra ayrıldılar. Yaklaşık 9 kurt gördük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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