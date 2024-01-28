Gümüşhane'de otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaan Çelik (22) yönetimindeki 29 AAJ 729 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Kırkpavli Köprüsü mevkisinde dereye devrildi.

Kazada sürücü Çelik ile araçtaki Okan Demir (31) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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