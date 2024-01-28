Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaan Çelik (22) yönetimindeki 29 AAJ 729 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Kırkpavli Köprüsü mevkisinde dereye devrildi.

        Kazada sürücü Çelik ile araçtaki Okan Demir (31) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Köye inen kurt sürüsü kamerada
        Gümüşhane'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de kurt sürüsü görüntülendi
        Gümüşhane'de kurt sürüsü görüntülendi
        Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Gümüşhane'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Gümüşhane'de yapılması planlanan kayak tesisi için 50 milyon lira tahsis ed...
        Gümüşhane'de yapılması planlanan kayak tesisi için 50 milyon lira tahsis ed...