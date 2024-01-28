MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Mersin'de ayrımcılığa yer yoktur. Burada aymazlığa yer yoktur. Ne var ki Mersin son 5 yıldır yerinde saymaktadır. İdeolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Mersin'de taş üstüne taş koyan bir belediye yönetiminde ne iz ne bir eser vardır. Devletin kaynaklarının ulufe gibi dağıtan bir belediye anlayışı ortadadır.

Yapamayan gitmeli yapacak olan gelmelidir. Yapabilecek olan gelmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun denmelidir. Mersin bizim Türkiye hepimizindir. DEM'lenmiş CHP'ye hayır diyecek misiniz? DEM'lenene Mersin'in mesajını veriyorsunuz. İnanıyorum ki Mersin kamburundan kurtulacak. Yalan belediyeciliğin 63 günlük süresi kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu görüntü. Bu şehirde yaşayan hiçbir vatandaşımız ilgisiz bırakılmayacak. Kalbimiz Mersin'le bir çarpacak.

Mersin Türkiye'nin parlayan yıldızı hale gelecek. Mersin'in geleceği için el ele gönül gönüle omuz omuza verecek miyiz. Rehin alınan DEM'lenmiş CHP'den kurtulmak için hareket edecek miyiz? Mersin'in hizmetine talibiz. "