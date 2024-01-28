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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar - CANLI YAYIN

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ilçe belediye başkan adaylarını duyuran Erdoğan, CHP'ye de tepki gösterdi. "CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka tahammülü olmayan zihniyetine büründü" diyen Erdoğan, "CHP'nin eski genel başkanının derdi de sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmek" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek" şeklinde konuştu. Sarıyer'de kilisede meydana gelen saldırı hakkında da açıklamada bulunan Erdoğan, "Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:41
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan programda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum. Biz milletimize aşığız, biz ülkemize hizmet etmeye meftunuz. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi, bütün otobanlar nasıl inşa edildi. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin tam olarak milletimize yansıması için belediyelerin de destek olması gerekiyor.

        "TÜM OYUNLARI BOZDUK"

        Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yok. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil evlatlarımızın geleceğine de devasa maliyetleri olduğunu biliyoruz. Terör örgütünü başımıza musallat ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden bu yana hain tuzaklarla mücadele ettik. Son 10 yılda başımıza gelenler emin olun başka bir ülkenin başına gelse yerle yeksan olurdu. Ama biz tüm oyunları bozduk.

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        CHP'YE TEPKİ: DERTLERİ YERLERİNİ KORUMAK

        CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak veya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü. CHP'nin eski genel başkanının derdi de sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir.

        "31 MART'TA HİZMET BELEDİYECİĞİ YÜKSELECEK"

        Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde olsunlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek.

        Ülkemize fayda sağlamayacak hiçbir tartışmanın hiçbir kavganın içinde olmadık olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Önümüzdeki asrı Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın gayreti ve vizyonu ile çalışıyoruz. "

        KİLİSEDEKİ SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

        Sarıyer'de kilisede meydana gelen saldırı hakkında da açıklamada bulunan Erdoğan, "Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor" dedi.

        İlçe adayları açıklandı:

        Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

        Beylikova: Vahit Kara (MHP)

        Çifteler: Kadir Bıyık

        Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)

        Han: Bekir Belceli

        İnönü: Serhat Hamamcı

        Mahmudiye: Murat Uçarer

        Mihalgazi: Zeynep Güneş

        Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

        Odunpazarı: Özkan Alp

        Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)

        Sivrihisar: Hüseyin İlhan

        Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü

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