Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 kişi öldü

        Son dakika: İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı

        Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hakkında geniş çaplı soruşturma başlatılan saldırının, kiliseye mi yoksa şahsa yönelik olup olmadığı araştırılırken, saldırganın kaçtığı tüm güzergahta güvenlik kameralarının kayıtları incelenmeye alındı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 28.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı.

        Açılan ateş sonucu da ayine katılanlar arasında yer alan C.T. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

        KİŞİYE Mİ YÖNELİK?

        Olayla ilgili çalıma yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan iki saldırganın yaya olarak kaçtığı bilgisine ulaştı. Saldırının kişiye yönelik olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Saldırının kiliseye mi yoksa şahsa yönelik mi olup olmadığı araştırılırken, saldırganın kaçtığı tüm güzergahta güvenlik kamera kayıtları incelenmeye alındı.

        ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

        Haberin görselleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi