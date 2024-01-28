İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu da ayine katılanlar arasında yer alan C.T. adlı kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

KİŞİYE Mİ YÖNELİK?

Olayla ilgili çalıma yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan iki saldırganın yaya olarak kaçtığı bilgisine ulaştı. Saldırının kişiye yönelik olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Saldırının kiliseye mi yoksa şahsa yönelik mi olup olmadığı araştırılırken, saldırganın kaçtığı tüm güzergahta güvenlik kamera kayıtları incelenmeye alındı.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 28, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir.



Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 28, 2024

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