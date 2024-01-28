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        Haberler Dünya Fransa'da iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı

        Fransa'da iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı

        Fransa'da başkenti Paris'te iklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunu hedef aldı. Aktivistler, Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna çorba attı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:05
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        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
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        Fransa'nın başkenti Paris'te, sanat eserlerini hedef alan saldırıları ile iklim krizine dikkati çekmeye çalışan çevreciler Mona Lisa tablosuna çorba attı.

        BFMTV'nin haberine göre, çevreci aktivistler Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosunu hedef aldı.

        Tabloya çorba fırlatan iki aktivist, eserin çevrelendiği alana girerek eylem yaptı.

        Foto:AA
        Foto:AA

        Aktivistler, "Hangisi daha önemli? Sanat ya da sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkı? Tarım sistemimiz hasta." ifadesini kullandı.

        Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor." dedi.

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        Cam bir vitrin ile korunmuş olan Mona Lisa tablosu, eylemden zarar görmedi.

        Çevreci aktivistler iklim krizine dikkati çekmek için farklı sanat eserlerini hedef aldıkları eylemlerini sürdürüyor.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Aktivistler daha önce de İngiltere’nin Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası atmış, Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine ise patates püresi fırlatmıştı.

        Londra'daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'daki Kral 3. Charles'ın heykeline de aktivistler tarafından çikolatalı kek atılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Mona Lisa
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