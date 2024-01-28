Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı.

BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. REKLAM

Öte yandan, çevreciler sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan dünyanın en büyük gemisinin havaya, zararlı metan gazı sızdıracağı konusunda uyarıyor.

Royal Caribbean ise geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.