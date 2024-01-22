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        Gümüşhane'de yapılması planlanan kayak tesisi için 50 milyon lira tahsis edildi

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Süleymaniye Kayak Merkezi'nde kullanılmak üzere 50 milyon lira tahsis edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:48
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        Gümüşhane'de yapılması planlanan kayak tesisi için 50 milyon lira tahsis edildi
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        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Süleymaniye Kayak Merkezi'nde kullanılmak üzere 50 milyon lira tahsis edildiğini söyledi.

        Köse, Zeki Kadirbeyoğlu Konağında düzenlediği basın toplantısında, Torul, Kürtün ve Köse ilçelerinde yapılacak doğal gaz çalışmalarının yatırım programına alındığını belirtti.

        Tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne yapılması planlanan Süleymaniye Kayak Merkezi ile ilgili yeni bir gelişme olduğuna değinen Köse, "Sayın Valimiz Ankara'ya davet edilerek bir protokol imzalandı. Bunu basınla ilk defa paylaşıyoruz. 50 milyon lira + KDV tutarında miktar Süleymaniye Kayak Merkezi'nde kullanılmak üzere tahsis edildi." dedi.

        Köse, Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kentiyle ilgili de bir dizi çalışmaları olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığıyla da görüştük. İnşallah bunlar oradan da onaylanacak. Satala artık dünya kültür mirası listesinde olacak. Satala'nın turizme kazandırılması noktasında devletimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Satala'yla ilgili çok ciddi destekleri olup orası artık 2024 yılı yaz aylarından itibaren kazı çalışmaları hızlanıp daha başka güzelliklerle buluşmuş olacak." diye konuştu.

        Gümüşhane Belediye Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen ise Süleymaniye Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin ve kamunun da kabul göreceği, koruma amaçlı imar planının eylül ayında belediye meclisinde aldıkları kararla yenilendiğini hatırlattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca master planının hazırlandığını aktaran Çimen, şunları söyledi:

        "Ama günün şartlarına uygun bir şekilde uzman kişilerle kayak merkeziyle ilgili çalışmalar yapılıp onu destekleyen başka projeler de olacaktır. İnşallah şehre yakışır bir hale getireceğiz bu mahalleyi. Ben şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Birinci önceliğimiz Süleymaniye Kayak Merkezi. Yüce Rabbim inşallah şehrimize hayırlı hizmetler yapmamızı nasip eder."

        Toplantıya, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile partililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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