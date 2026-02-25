Canlı
        Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 20:23
        Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi mevkisinde, A.Ç. idaresindeki 61 DL 671 plakalı ve H.G'nin kullandığı 29 AL 975 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, A.Ç. ile otomobilde bulunan A.K. ve E.Ç. ile diğer aracın sürücüsü H.G. yaralandı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K. hayatını kaybetti.


        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

