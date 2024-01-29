5 kişiye kurşun yağdırdı! Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü Gaziantep'te insanın kanını donduran bir dehşet yaşandı. Kentte bir cani eşini ve iki kayınbiraderini öldürdü. İki kişiyi de yaralayan katil zanlısı daha sonra kendi hayatına son verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 29.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:54 facebook

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