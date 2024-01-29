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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 5 kişiye kurşun yağdırdı! Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü! - Haberler

        5 kişiye kurşun yağdırdı! Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü

        Gaziantep'te insanın kanını donduran bir dehşet yaşandı. Kentte bir cani eşini ve iki kayınbiraderini öldürdü. İki kişiyi de yaralayan katil zanlısı daha sonra kendi hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:54
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        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı kendi hayatına son verdi.

        AA'da yer alan habere göre TIR şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti.

        KAÇTI, KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.

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        Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #son dakika
        #gaziantep
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