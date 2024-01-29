5 kişiye kurşun yağdırdı! Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü
Gaziantep'te insanın kanını donduran bir dehşet yaşandı. Kentte bir cani eşini ve iki kayınbiraderini öldürdü. İki kişiyi de yaralayan katil zanlısı daha sonra kendi hayatına son verdi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı kendi hayatına son verdi.
AA'da yer alan habere göre TIR şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti.
KAÇTI, KENDİ HAYATINA SON VERDİ
Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.
Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.